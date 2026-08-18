尚穆根：面对AI内政团队须加速打造科技优势 道德与人性判断不可替代
人工智能（AI）正从根本上改变新加坡的安全格局，使犯罪意图转化为实际行动的时间大幅缩短。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根强调，内政团队必须积极建立科技能力与优势，同时落实健全的法律治理，以应对由AI驱动的日益复杂的威胁。
尚穆根星期二（8月18日）在新加坡警察部队与内政部奖学金颁奖礼上致辞时指出，AI显著降低了不法分子的干案门槛。“过去需要多年积累的技能才能完成的事情，如今只要输入适当指令，AI就能在几分钟内协助或代劳。这压缩了犯罪意图到实施的时间，让当局侦测和预防伤害的时间更少了。”
假信息与深伪威胁激增
他列举案例说明AI被滥用的严重性。2024年，一名17岁青年在内部安全法下被拘留，他曾利用AI聊天机器人撰写誓词与攻击宣言；2025年，另一名17岁青年被拘留，他曾向AI查询如何制造弹药及利用3D打印技术制造枪械。
与此同时，AI深伪与虚假信息迅速泛滥。除了出现假冒政府官员的深伪骗局外，还有30多个YouTube频道发布近300个华语视频，散播有关我国领导层内斗和经济崩溃的假消息。
尚穆根指出，国人对政府与内政团队抱有高度信任，犯罪分子反而利用这一心理，将目标锁定在六七十岁的年长者身上。骗子冒充警察或政府机构人员索要银行资料，不少老人家因信任权威而放下戒心，在短短几分钟内失去毕生积蓄，被盗资金更在几秒钟内转往海外，极难追回。
嵌入AI提升运作效能 道德与人性判断不可替代
尚穆根补充说，尽管内政团队过去几年在应对实体威胁方面表现卓越，但面对新挑战，为保持执法优势，内政团队正将AI深度嵌入日常运作。
例如，警察部队网络指挥部在诈骗网站启用前已能主动关闭其中三分之二；移民与关卡局和警方科研团队利用“MATRIX”等AI工具，将数据提取准确率提升至三倍；内政部也部署由内政科技局（HTX）打造、由图形处理器（GPU）驱动的主权AI基础设施“NGINE”，以及“凤凰”（Phoenix）系列大语言模型。
他指出，应用AI不仅能提早侦测威胁、提升效率，也能将执法人员从繁琐工作中解放出来，专注于需要人类判断的任务。尚穆根强调，尽管科技不断进步，人的判断仍是公共安全不可替代的核心。“归根结底，什么重要、什么公平，由人来决定。”
尚穆根解释，正因重视人的因素，奖学金计划对我国国家安全至关重要。新加坡能否持续成功，取决于能否吸引和培养具备判断力、道德勇气、领导力及奉献精神的顶尖人才。
今年共有40名得主获颁内政部五个类别的奖学金。其中，陈睿娴（20岁）成为历来同时获颁警察部队和总统奖学金的首名女生，目前在宾夕法尼亚州立大学攻读法证科学（化学）；另一名同获警察部队奖学金的吴哲宇（20岁），则将赴伦敦政治经济学院修读国际社会与公共政策及政治学。
尚穆根提醒奖学金得主，他们即将步入瞬息万变的运作环境。他说：“我们必须不断自我更新。但突破新界限的同时，必须始终坚守最根本的核心价值。内政团队的工作，也就是你们毕业入职后将承担的工作，需要良好的道德判断力、经验、同理心，尤其是在危机时刻更需要勇气。”
他最后寄语奖学金得主：“未来属于你们。”