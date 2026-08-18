人工智能（AI）正从根本上改变新加坡的安全格局，使犯罪意图转化为实际行动的时间大幅缩短。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根强调，内政团队必须积极建立科技能力与优势，同时落实健全的法律治理，以应对由AI驱动的日益复杂的威胁。

尚穆根星期二（8月18日）在新加坡警察部队与内政部奖学金颁奖礼上致辞时指出，AI显著降低了不法分子的干案门槛。“过去需要多年积累的技能才能完成的事情，如今只要输入适当指令，AI就能在几分钟内协助或代劳。这压缩了犯罪意图到实施的时间，让当局侦测和预防伤害的时间更少了。”

假信息与深伪威胁激增

他列举案例说明AI被滥用的严重性。2024年，一名17岁青年在内部安全法下被拘留，他曾利用AI聊天机器人撰写誓词与攻击宣言；2025年，另一名17岁青年被拘留，他曾向AI查询如何制造弹药及利用3D打印技术制造枪械。

与此同时，AI深伪与虚假信息迅速泛滥。除了出现假冒政府官员的深伪骗局外，还有30多个YouTube频道发布近300个华语视频，散播有关我国领导层内斗和经济崩溃的假消息。

尚穆根指出，AI深伪与虚假信息迅速泛滥，近期出现了假冒政府官员的深伪骗局，包括假冒总理黄循财与总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮的深伪骗局。（谢智扬摄）

尚穆根指出，国人对政府与内政团队抱有高度信任，犯罪分子反而利用这一心理，将目标锁定在六七十岁的年长者身上。骗子冒充警察或政府机构人员索要银行资料，不少老人家因信任权威而放下戒心，在短短几分钟内失去毕生积蓄，被盗资金更在几秒钟内转往海外，极难追回。

嵌入AI提升运作效能 道德与人性判断不可替代

尚穆根补充说，尽管内政团队过去几年在应对实体威胁方面表现卓越，但面对新挑战，为保持执法优势，内政团队正将AI深度嵌入日常运作。

例如，警察部队网络指挥部在诈骗网站启用前已能主动关闭其中三分之二；移民与关卡局和警方科研团队利用“MATRIX”等AI工具，将数据提取准确率提升至三倍；内政部也部署由内政科技局（HTX）打造、由图形处理器（GPU）驱动的主权AI基础设施“NGINE”，以及“凤凰”（Phoenix）系列大语言模型。

他指出，应用AI不仅能提早侦测威胁、提升效率，也能将执法人员从繁琐工作中解放出来，专注于需要人类判断的任务。尚穆根强调，尽管科技不断进步，人的判断仍是公共安全不可替代的核心。“归根结底，什么重要、什么公平，由人来决定。”

尚穆根解释，正因重视人的因素，奖学金计划对我国国家安全至关重要。新加坡能否持续成功，取决于能否吸引和培养具备判断力、道德勇气、领导力及奉献精神的顶尖人才。

今年共有40名得主获颁内政部五个类别的奖学金。其中，陈睿娴（20岁）成为历来同时获颁警察部队和总统奖学金的首名女生，目前在宾夕法尼亚州立大学攻读法证科学（化学）；另一名同获警察部队奖学金的吴哲宇（20岁），则将赴伦敦政治经济学院修读国际社会与公共政策及政治学。

尚穆根提醒奖学金得主，他们即将步入瞬息万变的运作环境。他说：“我们必须不断自我更新。但突破新界限的同时，必须始终坚守最根本的核心价值。内政团队的工作，也就是你们毕业入职后将承担的工作，需要良好的道德判断力、经验、同理心，尤其是在危机时刻更需要勇气。”

他最后寄语奖学金得主：“未来属于你们。”