新加坡不允许把建筑与拆除废料出口作弃置处理，我国国家环境局已发公告提醒处理相关废料的持牌业者遵守规定。

马来西亚媒体早前报道，疑似来自新加坡旧组屋拆除工程的大批建筑废料，被多家马国公司非法运往柔佛笨珍多个甘榜倾倒。柔佛州政府接获居民投诉后成立专案小组展开调查，初步怀疑至少有九家马国公司涉及其中。

环境局星期二（8月18日）晚间回复《联合早报》询问时指出，当局近日已就此事联系马国固体废物及公共清洁管理机构，以获取更多相关信息，并在通话中重申，新加坡不允许把建筑与拆除废料出口作弃置用途。

根据我国监管框架，建筑与拆除废料必须在本地妥善分类和处理，以便回收再利用。环境局指出，从废料中分拣出的单一材料，如废铁等，属于可回收资源，在符合相关监管要求的情况下可以出口。

马方指有九家马国公司涉嫌参与非法倾倒活动，环境局表示，目前未确认是否涉及新加坡公司。与此同时，当局已向本地持牌的一般废物处理设施发出公告，提醒业者严格遵守相关规定。

环境局强调，任何非法弃置废料的行为都会污染环境，并对公众健康构成威胁，当局对此高度重视，并将继续与马国当局密切合作展开调查。