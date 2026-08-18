建筑废料禁止出口 国家环境局提醒业者遵守规定
柔佛笨珍多个地点被发现非法倾倒疑似来自我国的建筑废料，环境局强调，本地不允许将建筑与拆除废料出口作弃置处理。图为柔州负责房屋与地方政府事务的行政议员莫哈末嘉福尼上周到笨珍巡视时的照片。（取自嘉福尼脸书）
新加坡不允许把建筑与拆除废料出口作弃置处理，我国国家环境局已发公告提醒处理相关废料的持牌业者遵守规定。
马来西亚媒体早前报道，疑似来自新加坡旧组屋拆除工程的大批建筑废料，被多家马国公司非法运往柔佛笨珍多个甘榜倾倒。柔佛州政府接获居民投诉后成立专案小组展开调查，初步怀疑至少有九家马国公司涉及其中。
环境局星期二（8月18日）晚间回复《联合早报》询问时指出，当局近日已就此事联系马国固体废物及公共清洁管理机构，以获取更多相关信息，并在通话中重申，新加坡不允许把建筑与拆除废料出口作弃置用途。
根据我国监管框架，建筑与拆除废料必须在本地妥善分类和处理，以便回收再利用。环境局指出，从废料中分拣出的单一材料，如废铁等，属于可回收资源，在符合相关监管要求的情况下可以出口。
马方指有九家马国公司涉嫌参与非法倾倒活动，环境局表示，目前未确认是否涉及新加坡公司。与此同时，当局已向本地持牌的一般废物处理设施发出公告，提醒业者严格遵守相关规定。
环境局强调，任何非法弃置废料的行为都会污染环境，并对公众健康构成威胁，当局对此高度重视，并将继续与马国当局密切合作展开调查。