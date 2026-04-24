人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第三期访问因AI重塑工作流程而被裁者，了解他们如何重新站稳脚步。

“我没有能让我工作时更快、更聪明、更好的技能，而那正是公司要的。”

43岁的陈明权原本在一家保安公司负责编制内部培训课程内容，不料公司决定把相关业务外包给人工智能（AI）技术公司，并于2月裁退公司仅有的两名内容开发员。陈明权是其中一人。

陈明权踏入职场后，一直从事科技与培训相关工作。五年前，于疫情期间投入保安业，任务是把培训内容数码化，也帮忙策划与拍摄短视频，通过搬演片段讲述安保工作要求。

可是，随着AI技术日趋成熟，AI不仅能更快生成情景模拟片段，还能把用户代入主角视角“身历其境”。

对于被裁，陈明权坦承自己技不如AI：“制作一个课程的内容，包括数个影片，可能需要用上三个月……AI快速产出的画面，提供的是沉浸式的体验，比通过网上平台阅读和看照片学习效果更好。”

科技公司也被AI颠覆 裁员潮引关注

AI会否引发裁员浪潮的问题，在全球备受关注。人力部今年4月底发布的《企业采用AI情况报告》显示，本地6.2%受访企业因AI缩减人员编制，尽管属于少数案例，但一些人的饭碗已受到实际影响。

即便是站在AI发展最前沿的科技业也难逃被AI颠覆。脸书母公司Meta、亚马逊、英特尔、IBM等多家科技巨头近年相继宣布加码投资AI，并同步重组人力配置。其中，Meta今年5月裁减约8000名员工，包括新加坡岗位，以重新调配资源发展AI业务。

求职平台Jobstreet by SEEK的数据显示，计算机与信息技术（软件）业过去三年对AI人才需求未减，但相关岗位的工作内容，已从传统的编程与开发，渐转向AI编排、治理与系统集成等应用层面。

一名在脸书服务逾九年的新加坡工程师，5月接到裁员通知。他在社媒发文透露，自己投入大量时间学习AI技术，并为团队开发可将工作效率提升三倍的系统，却仍难逃被裁命运。他的贴文引起很大反响，但当事人谢绝媒体采访。

新加坡理工大学应用人工智能荣誉学士学位课程负责人苏清乐副教授说，传统软件工程的初级岗位需求，正迅速减少。（新工大提供）

新加坡理工大学应用人工智能荣誉学士学位课程负责人苏清乐副教授受访时说，AI代理已能承担软件开发中最耗时的编码工作，传统软件工程的初级岗位需求，正迅速减少。“如今稀缺的新技能不是编写代码，而是有效管理AI生成软件系统的能力。”

投资银行高盛一项针对美国企业的研究预计，AI对就业市场的冲击约需10年时间完全显现，过渡期间，美国6%至7%的员工可能被取代。

学者：企业裁员行动不能全归咎AI

新加坡人力部7月31日公布的《劳动市场报告》预估数据显示，今年第二季我国裁员人数和裁员率都上升，共有4500人被裁，高于第一季的3830人；裁员率也由每1000名雇员1.6人增至1.9人。

全球支付巨头威士（Visa）今年7月宣布，将裁减全球7%员工、约2600个岗位。这是过去两年国际企业裁员潮的其中一个例子。（档案照片）

根据过去几个月的媒体报道，威士（Visa）、渣打集团等商业巨头都在裁员行动中，提到自动化和采用AI技术对人力部署带来的影响，使外界普遍把矛头指向AI。

但苏清乐认为，本地目前的裁员情况不能完全归咎于AI，也与冠病疫情后人力调整及经济前景不明朗有关。

人力资源顾问公司Reeracoen首席执行官内藤兼二指出，目前尚未观察到企业大量裁员，但有企业开始改变招聘和评估人才方式。（Reeracoen提供）

人力资源顾问公司Reeracoen首席执行官内藤兼二持类似看法。据他观察，本地企业尚未出现因AI大量裁员的情况，企业现阶段主要是用AI提升生产力、将重复性工作自动化、辅助决策，及减轻行政工作，借助AI加强员工能力，而不是取代人力。

不过，内藤兼二指出，一些企业确实已在重新检视团队之间的工作分配，填补空缺时也更审慎，尤其是针对高度重复性的行政工作。

被裁者提升技能迎接转型

AI浪潮难挡，员工唯有改变自己。

陈明权去年中察觉自己的岗位可能有变数后，主动向全国职工总会旗下的就业与职能培训中心（e2i）求助。职业导师助他修订履历、安排面试，但过了半年多他依然未能寻得一个长期工作。

多次碰壁后，陈明权决定与其等待机会，不如主动提升竞争力。今年5月，他报读技能创前程职业转换计划下、为期四个月的全渠道经理课程。他希望借此加强数码营销、社交媒体运营及AI应用能力，然后结合自己的工作经验，未来转战航空或款待业，从事品牌推广、培训及数码内容相关工作。

陈明权说：“在这个快速变化时代，要转换跑道不易。如今，不少雇主都要求求职者兼具数码和AI相关技能，因此找工作比过去更具挑战。”

虽然心中忐忑，但陈明权时刻提醒自己，与其担心被AI取代，不如主动学习、拥抱改变。“只要愿意学习、掌握正确的技能，就能更有信心、更有效率地工作。如果不主动拥抱新技术，很容易就会被时代淘汰。”