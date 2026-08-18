人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第三期访问因AI重塑工作流程而被裁者，了解他们如何重新站稳脚步。

我的工作会否被取代？技能是否过时？我该学哪些技能才能保持竞争力？近一两年来，职业导师接触到的人工智能（AI）相关询问明显增加。

面对更多的AI相关询问，全国职工总会今年2月推出职总人工智能赋能计划（AI-Ready SG），帮助员工认识自身可转移技能，了解工作岗位如何变化，并指导他们采取实际行动来适应改变。

职总旗下的就业与职能培训中心（e2i）总裁陈丽娟接受《联合早报》访问时指出，对于数码能力较弱的员工，这项计划会先协助他们建立基础数码能力，再循序渐进学习AI应用。

求职者也可使用全国职工总会一站式“人工智能职业导师”（AI Career Coach）平台，协助撰写履历、准备面试及探索职业方向。

e2i职业导师陈维群说，面对AI重塑职场，员工是否愿意学习及提升技能是关键。愿意持续学习、不断适应的人，将更有机会发掘新的就业机会。

AI素养渐成求职基本要求

人力部属下法定机构技能及人力发展局的首席职业导师洪宏斌指出，无论是市场行销、金融、人力资源、营运还是客服支援，AI素养正逐渐成为基本的就业要求。

雇主越来越重视应征者是否能善用AI工具提升效率、搜集资料、实现自动化，及判断AI生成内容准确度等，而不再只是关注专业知识。

洪宏斌说：“求职者若能具体举例自己过去如何在项目或工作中运用AI工具，将更容易脱颖而出。”

自学编程成功转型 自雇人士变AI工程师

转型不易，却也并非没有可能。37岁的柳光豪就是其中一个成功例子。原本经营印刷生意的他，因行业前景不佳，决定结束营业，改而寻找更稳定的全职工作。

由于一直对科技行业感兴趣，他在2025年7月主动向劳动力发展局寻求职业辅导。

他随后自学编程，去年9月成功入选由新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）主办、为期六个月的人工智能人才培训计划（AI Apprenticeship Programme）。期间，他获得三家公司面试邀约并尽数被录取，最终选择在今年4月加入资讯科技服务公司恩士迅（NCS）担任AI工程师。

柳光豪说，AI虽然令求职竞争更激烈，但也带来新的机会。“如今，借助AI编码助手，过去需要一天完成的工作，数小时内便可完成。生产力的提升，能让我在入行初期就接受更复杂的项目。”