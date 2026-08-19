“如果不找个平台发表我的这些作品，它们就会渐渐消失。”

热爱摄影的51岁退休教师刘书缘在2024年为了“找回自己的时间”选择退休。随后，他走遍本地大街小巷，拍摄本土风情，逢年过节更是机不离手。他认为，如果不在当下拍下自然灵动的画面，就无法留住逐渐消逝的文化。

刘书缘透过镜头展现人文关怀，这深深影响了妻子林瑞珊（58岁）。林瑞珊在冠病疫情期间开始接触摄影，起初，她跟着丈夫一起，看见什么就拍什么，渐渐对摄影产生浓厚的兴趣。

她曾两度退休，第一次是在2018年。当时突如其来的闲暇时间，令她感到彷徨。三年后，她在朋友的推荐下重返职场。不过，才工作几周，她便发觉自己之所以想退休，是为了腾出时间做喜欢的事。她于是在2023年又再度退休，开启与丈夫的拍摄旅程。

两人不约而同地说，拍摄的最大乐趣是能够遇到有相同爱好的摄影师，通过他们认识本地常被忽略的文化传统。此外，能够了解拍摄对象背后的故事，并与他们结下深厚友谊，也让两人受益匪浅。

夫妇二人的拍摄风格迥异，常能在同一场合捕捉到不同的人物风貌。例如，拍摄酬神街戏时，丈夫着重记录即便台下观众寥寥无几，台上表演者仍全情投入的场景；妻子则捕捉演员粉墨登场前，在后台一丝不苟涂粉画眉的细节。

今年初，他们甚至赴日本一趟，连续10天都在街头拍摄。

林瑞珊说：“投入摄影之后，我们渐渐发现一些旁人没有注意到的细节。无意间拍下来的镜头，也很有意思。”

早前，她和刘书缘还应“如愿之缤纷华艺”邀请，在为期三天的展览中，展出他们拍下来的华族传统和习俗。不论是摄下焚烧冥纸场景，借此思考死亡的深刻含义，还是刻画信徒如何在海边迎接九皇爷，他们都希望通过镜头，让这些传统文化和习俗得以延续。

未来如果有机会，两人也希望能够拥有更多发表作品的平台，让更多人看见在我国生活中的瞬间。