横跨地产、视觉艺术与音乐等多个领域，获颁2026年公共服务奖章（PBM）的新加坡国立大学杨秀桃音乐学院董事会主席张雪倩，不只想着取得佳绩（doing well），也思考着造福社会（doing good）。

今年68岁的张雪倩，2000年至2001年担任裕廊集团副首席执行员，2001至2013年间出任腾飞集团（Ascendas Group）总裁兼首席执行员，也曾任标新局（SPRING Singapore）副主席。 2013年，她出任新加坡国家美术馆创馆首席执行员兼新加坡视觉艺术群主管。

从商业机构转到非营利机构，看似方向全然不同，张雪倩却说，两者的核心价值其实一致。

“对我而言，只是在不同环境中，践行同一套兼顾公益与发展的价值观。”早在管理腾飞时，张雪倩就把艺术带进办公楼与园区，并在集团成立十周年时设立基金会，维护艺术生态，支持弱势群体。

在张雪倩看来，艺术的意义在于“打开我们的思维”。

“艺术让我们保持好奇，懂得提问，也提醒我们，看事情往往不止一种角度。当你欣赏一件作品，聆听一段音乐，就有机会透过别人的眼睛看世界。在这个日益分化的时代，艺术能创造对话与同理心。而当科技与人工智能日益渗透生活，艺术更提醒我们何以为人，那就是想象、感受、提问与讲述故事的能力。”

如今身兼杨秀桃音乐学院董事会主席、新加坡电影发展委员会咨询委员会主席等职，张雪倩对本地艺术生态寄予厚望。她认为新加坡不缺人才，许多年轻艺术家、音乐人和电影人已在国际舞台崭露头角，值得被更多国人看见与庆贺。

“我们要从小培养对艺术的欣赏，让它成为成长的一部分，而不是有钱有闲时才做的事。”她也呼吁公共与私人领域给予更多支持，因为艺术的价值远不止于经济回报。张雪倩说：“艺术也能带来慰藉与疗愈，杨秀桃音乐学院音乐与健康中心的工作就是一个很好的例子。归根结底，艺术与文化是人性的一部分，它们将我们与历史和文化遗产相连，也帮助我们想象未来。”

谈到这次获奖，张雪倩说，能够服务并回馈新加坡，本身就是一种奖赏。

“这份肯定很有意义，我深感荣幸。但对我来说，最重要的始终是能够有所贡献，能够带来改变的机会。”她说，一路走来，她与来自不同领域的许多人共事，并向他们学习，因此这份荣誉不只属于她个人，也属于同行的每一个人。