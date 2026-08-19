成立不到一年的商贩协会有个重要使命：要从宏观的角度与政府机构和高等院校合作，多管齐下吸引年轻人加入小贩这一行，把小贩中心打造成年轻人创业的起点。

商贩协会（Hawkers of Food Centres）去年11月成立，是新加坡首个、也是迄今唯一以小贩为群体的协会，创始成员共有10人，都是来自全岛不同熟食中心的小贩摊主，当中包括宏茂桥小贩联谊会主席洪明德和牛车水大厦小贩商联会会长陈铭涵。

现任商贩协会会长洪明德（60岁）星期三（8月19日）接受《联合早报》采访时指出，小贩面对的问题往往大同小异，因此盼协会能充当平台，让同行分享经验、互相帮助，摸索过程中少走一点冤枉路。

他也希望协会能成为年轻人入行时的咨询平台：“他们有什么问题都可以来请教，我们可以分享自己的经验。”

陈铭涵（40岁）提到，商贩协会与个别熟食中心的商联会在性质上有区别。熟食中心的商联会主要负责日常运营事务，如煤气合约、清洁服务，以及与市镇理事会沟通等。商贩协会更着重于较宏观的层面。协会目前积极与国家环境局等政府机构合作，也计划与高等院校展开合作，希望从不同层面推动小贩文化的传承与发展。

办视频比赛 鼓励年轻人认识摊贩背后的故事

为了加强年轻人与小贩之间的互动，协会还将举办视频比赛，邀请15岁至35岁的新加坡公民和永久居民制作视频介绍自己喜爱的小贩摊位和食物，希望借此让更多年轻人认识小贩文化及摊贩背后的故事。这项活动将在9月1日启动。

商贩协会的创始成员是来自全岛各个熟食中心的小贩摊主，包括张文俊（左起）、陈铭涵、洪明德、陈勉儒、许盛凤和陈福明。（萧紫薇摄）

本地约有6000多个熟食摊位，分布在全岛120多个小贩中心。虽然新加坡小贩文化2020年12月16日获联合国教科文组织（UNESCO）正式列入“非物质文化遗产”名录，但不少老字号仍面对接班困难、青黄不接的问题。

陈铭涵说，商贩协会一项重要使命，是打破社会对小贩行业的刻板印象，让年轻人看到，小贩不仅是一份传统行业，也可以成为创业的选择。

陈铭涵是牛车水大厦熟食中心的“才伟鱿鱼”第三代摊主，原本在电信公司担任工程师，后来为了花更多时间陪伴家人照顾父母，决定放弃高薪工作，继承爷爷奶奶的摊档，继续售卖爷爷传下的耳朵饼和奶奶的鱿鱼酥。

在他看来，经营小贩摊档，本质上也是一门生意。除了掌握烹饪技术，小贩同样需要具备经营思维，从设计菜单、控制成本，到利用社交媒体推广，都需要创业者亲自思考。“我们在小贩中心做生意，其实也算是商人，也是非常有水准的。”

青年接棒家族生意 盼协会统一规划推行环保

25岁的吴嘉俊也同样接棒家族生意。他与母亲梁素薇共同经营牛车水大厦熟食中心里售卖云吞面的“肥爷爷传统美食”，他们也是首批加入商贩协会的摊贩。

吴嘉俊从小就对餐饮业感兴趣，服完兵役后曾到本地一家西餐厅工作半年，但最终还是决定接手家里的云吞面生意。“我希望保留传统文化，而且对中餐更感兴趣。”

吴嘉俊（右）从小就对餐饮业感兴趣，与母亲梁素薇在牛车水大厦熟食中心经营“肥爷爷传统美食”，售卖云吞面。（萧紫薇摄）

他注意到新加坡许多小贩年事已高，未来将陆续退休。要让本地小贩文化延续下去，就有待年轻一代接棒。“爸爸妈妈在这一行打拼了十几年，顾客群都很赞赏我们的食物。所以一定要保留这些传统味道，要不然就失传了。”

在牛车水大厦熟食中心售卖云吞面的“肥爷爷传统美食”，是首批加入商贩协会的摊贩，由吴嘉俊（左起）与母亲梁素薇共同经营。（萧紫薇摄）

梁素薇（63岁）受访时提到，希望商贩协会未来为本地小贩统一规划和展开行动。就以政府针对在大型超市推行一次性塑料袋收费为例，也可以在小贩中心推动类似运动。

她说：“小贩中心摊档这么多，每天使用的塑料袋数量其实不少。”