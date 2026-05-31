由于数码习惯对青少年心理健康的影响越来越大，本地首次创建将两者合二为一的关怀护理模式，未来三年为1万6000多名青少年与家长提供数码习惯与心理健康相关的教育、早期干预、心理辅导，以及社区支持服务。

这个名为“DigitallyUs”的新模式，同名实体服务中心设于马林百列地铁站旁的The Anchor @ Marine Parade。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期二（8月18日）为中心揭幕。

DigitallyUs@Marine Parade星期二开幕。保健卫生部长王乙康（中）受邀尝试中心沉浸式学习体验馆MINDCove的趣味游戏。（郑一鸣摄）

DigitallyUs由触爱社会服务推出，并由护联局（Agency for Integrated Care，简称“AIC”）管理。项目获得新加坡博彩局社区保健基金和凯德希望基金支持。

触爱社会服务总裁陈锦耀致辞时指出，触爱多年来与青年和家庭接触后得出一个结论，即孩子在网络世界的行为，往往反映了内心最真实的需要。在面对压力或感到孤独时，数码世界成了他们发泄的出口。

但过度上网也会带来焦虑，造成家庭关系紧张，甚至令青少年与现实生活脱节。网络素养与心理健康其实是同一件事的两面。

心理卫生学院研究显示，严重抑郁和焦虑，与过度使用社交媒体相关。另一项由亚洲新闻台与新加坡政策研究所展开的调查则显示，本地13岁至19岁青少年日均上网长达8.5小时，过半是为了发泄压力或负面情绪。

然而，本地大多援助服务只单一处理数码习惯或心理健康问题。DigitallyUs则双管齐下，将数码使用习惯和心理健康问题的预防、干预与康复融为一体，打造一站式的关怀护理体系。

触爱社会服务推出的DigitallyUs中心，位于马林百列地铁站的The Anchor @ Marine Parade。社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康（前排左三）星期二（8月18日）在触爱社会服务总裁陈锦耀（前排左二）的陪同下，参观新设施。（郑一鸣摄）

沉浸式空间模拟线上情境 供学校机构或家长青年预约

DigitallyUs中心设有沉浸式学习体验馆MINDCove，让青少年置身于网络霸凌、有害内容及深伪危害等逼真的线上情境，切身体验这些网络危机会如何左右自己的想法、情绪与抉择。

体验馆分成四个精心设计的空间，其中两区主要帮助青年应对负面网络体验。例如，教他们通过正念呼吸，平复紧绷与激动情绪；或者运用视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉的“五个感官”练习，将自己从负面情感中抽离，重新专注于眼前。

另一个空间则以团队合作为主题，通过互动游戏让青年亲身体会同伴相互扶持的力量。

受邀试玩的国专长老会中学中三学生蜜特拉（Mithra Mahendran，15岁）受访时说：“以前学校大多通过讲座宣导数码健康，听完很快就忘了。这个体验空间则通过情境模拟和游戏，让我们和朋友一起讨论、亲身体会，离开后依然记忆犹新。”

体验馆空间目前须预约，供学校和机构报名。家长和青年也可提前报名。

促进亲子沟通 助化解数码行为背后深层因素

触爱网络健全服务于2025年针对305名家长进行的调查显示，只有三成的家长会定期就网络安全问题与孩子交流沟通。

DigitallyUs因此也会通过工作坊，协助家长识别早期警讯、理解数码产品对孩子的影响，并自信应对，引导家长加强亲子沟通，培养健康的数码习惯。

青少年及家庭如需寻求更系统化的支持，可通过干预与心理辅导计划DigitalMINDSET，助青少年化解数码行为背后深层的情感因素。

DigitallyUs中心的其他服务还包括提供持续康复生态系统以巩固干预成效，并会开展宣导工作，确保学校、社区和各机构之间保持协调一致，为青少年提供全面支持。