疑电线短路引发火患，盛港一座组屋单位厨房起火，民防部队破门入屋灭火。议员赖添发从吉隆坡回国，直接到事发组屋了解情况。

这起火患发生于星期二（8月18日）下午5时左右，地点是盛港芬薇路（Fernvale Road）第408B座组屋六楼的一间单位。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，火患涉及单位厨房内的物品。民防人员破门入屋后，使用一支水枪将火扑灭。共有大约10人被疏散，事故没有造成人员伤亡。

负责这区事务的宏茂桥集选区议员赖添发事发后在社媒脸书发文说，他当天刚从吉隆坡公干回国，得知消息后在抵达机场后即到现场视察。

他说，涉事单位事发时浓烟滚滚，但屋内无人。为安全起见，受影响单位楼上两层和楼下一层的住户均被紧急疏散。除了涉事单位厨房受损外，没有造成人员伤亡。

赖添发也透露，当时是一名女佣发现楼下一个单位冒出浓烟，便跑去隔壁单位敲门求助，后者过后通报民防。

他指出：“晚上9时，我和市镇理事会物业经理，以及居民联系网主席一同慰问事发单位的屋主夫妇，两人当时正忙着清理厨房。夫妇俩表明，事发时单位里没人做饭，怀疑是厨房电插座发生电线短路。插座当时仅接通了一个无线门铃。”

根据赖添发附上的照片，失火单位的厨房灾后一片狼藉，锅具被烧毁，墙壁也被熏黑。

赖添发也在贴文中指出，他和市镇会经理及居民联系网主席事后进行检讨，注意到现有的紧急管理内部流程运作顺畅，但仍会做出调整以进一步完善。

他补充说：“感谢清洁工人的辛勤付出，当我离开时他们仍在现场忙碌。谢谢富有公民意识的居民，同时也再次感谢民防部队和警方迅速的行动 。”

起火原因仍在调查中。