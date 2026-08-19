新加坡将在明年担任亚细安轮值主席国期间，主办第10届亚细安区域灾难应急响应模拟演习（ARDEX-27）。律政部长兼内政部第二部长唐振辉强调，面对日益严峻的气候威胁，东南亚国家必须超越被动的救灾模式，将前瞻思维与气候韧性融入区域管理框架。

​唐振辉星期三（8月19日）在滨海湾宾乐雅臻选酒店举行的第11届亚细安灾害管理战略政策对话会（SPDDM）上宣布这一消息。这场配合世界人道主义日举行的对话会，吸引了约200名政府官员、学者及民间组织领袖出席。

​唐振辉在致辞时说：“在灾难发生前采取行动，可减少人道和经济损失，让社区免于经历那种无论多少救援都无法真正弥补的失去之痛。”

灾害不分国界 区域协调互助

​他也就近期印尼弗洛勒斯岛（Flores）发生7.7级强震，以及菲律宾同时面对热带气旋“路易斯”（Luis）、热带风暴“梅梅”（Maymay）与西南季风的叠加效应，向两国表示慰问，并赞扬两国迅速果断做出应对措施，调派救济包与提供临时住所给受难者。

​唐振辉指出，这些日益严重的灾害凸显了区域协作的重要性。“自然灾害完全不分国界。它们是区域挑战，需要区域方案。”

​今年适逢“一个亚细安，一个响应”（One ASEAN, One Response）宣言发表10周年。唐振辉列举亚细安近年来的抗灾成效时指出，在2025年缅甸发生地震期间，亚细安派出历来规模最大的亚细安紧急应对与评估小组（ASEAN-ERAT），并通过亚细安灾害应急物流系统（DELSA）拨出超过100万美元（约131万新元）救济款。

机制重在落实 探讨扩展救灾力量

​为确保灾后行动迅速且协调一致，亚细安已更新救灾和紧急行动相关的标准作业程序，加入关于军民协调与紧急医疗队的新指引。

唐振辉强调：“即使有了机制，真正衡量应对成效的，是你如何运用、如何落实，以及灾难发生时如何使用。”

​此外，亚细安目前正进行可行性研究，探讨将集体人道主义响应能力拓展至东南亚以外地区，这是亚细安扩大区域抱负的重要一步。

亚细安灾害管理人道主义援助协调中心（简称“AHA中心”）与东南亚灾害风险保险基金（SEADRIF）也签署了意向备忘录，开展灾害风险融资机制试点。

投入4000万元 支持抗热韧性研发

​谈及预计出现的“超级厄尔尼诺”现象带来的严峻天气风险，唐振辉说，新加坡已将2026年定为“气候适应年”，并将投入4000万元支持抗热韧性的研发工作。

​本次对话会由新加坡民防部队、亚细安秘书处及AHA中心联合举办，并获得欧盟、新西兰和加拿大等国际伙伴的支持。

​民防部队作为新加坡在亚细安灾难管理委员会（ACDM）的国家联络点，除了在国内承担消防与紧急医疗服务，也透过亚细安紧急应对与评估小组积极参与区域危机应对。

新加坡明年主办的ARDEX-27演习也将由民防部队主导。这将是新加坡第二次主办这项演习，上一次是在2007年，当时新加坡同样担任亚细安轮值主席国。