全国职工总会、保健服务雇员联合会和ALPS医疗保健供应链管理公司签署谅解备忘录，委任ALPS为医疗保健领域首个“领头羊”企业，协助公共医疗保健供应链上的100多家中小企业提升员工技能、推动企业转型及加强可持续发展，预计约2500名员工将受益。

ALPS医疗保健供应链管理公司是新加坡公共医疗保健领域的综合采购与供应链机构。通过这项合作，ALPS将发挥“领头羊”（Queen Bee）企业的作用，加强员工队伍能力，加快企业转型，并推动整个医疗保健领域的可持续发展。

这项合作将通过职总的企业培训委员会（CTC）计划，协助供应链上的企业落实转型项目，包括提升生产力、重新设计工作，以及提升员工技能。

签署仪式由全国职工总会秘书长黄志明和ALPS医疗保健供应链管理公司主席王金榜见证。谅解备忘录由职总会长兼保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米、保健服务雇员联合会执行秘书吴哲扬，以及ALPS医疗保健供应链管理公司总裁杨惠宇签署。

黄志明说，作为医疗保健领域首个“领头羊”企业，ALPS具备良好条件与职总及保健服务雇员联合会合作，携手医疗保健供应链上的企业，共同应对挑战并抓住新机遇。

“这项合作让整个生态系统能够大规模推动员工队伍和企业转型。同时，通过企业培训委员会补助金项目，确保领域内的蓝领和白领员工都能受益，包括获得更好的工作、更强的职业发展机会，以及持续就业的能力。”

ALPS医疗保健供应链管理公司总裁杨惠宇说，这项合作将加强企业的可持续发展能力，让员工掌握绿色技能，并协助企业落实更可持续的经营方式，推动打造更具韧性的医疗保健生态系统。

职总会长兼保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米说，医疗保健员工是领域转型和可持续发展的核心；这项合作将让整个供应链的员工有机会提升可持续发展及人工智能等新兴领域的技能，同时改善薪资和就业前景。

医疗保健领域加速可持续发展 供应链与采购占排放约七成

文告指出，医疗保健领域正加强可持续发展工作，并逐步减少对环境的影响。全球医疗保健领域约占温室气体排放量的5%，其中约70%来自供应链和采购活动。

随着医疗保健机构采用更可持续的做法，供应链上的企业和员工也须调整并建立新能力，以支持这项转型。ALPS拥有广泛的供应商和合作伙伴网络，因此可在推动绿色措施方面发挥作用，并协助企业和员工应对转型。

在“领头羊”合作框架下，职总、保健服务雇员联合会和ALPS将与医疗保健采购及供应链上的企业密切合作，找出员工和企业共同面对的挑战，尤其是可持续发展方面的挑战，并共同制定实际可行的解决方案。

这些方案包括技能提升、运用科技、导师指导及员工队伍相关措施，让员工掌握面向未来的技能，同时协助企业以更可持续的方式经营。