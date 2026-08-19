由家护基金与人民行动党社区基金会Sparkle Care合作开设的两家活跃乐龄中心，已在淡滨尼西启用。两家中心以“咖啡”和“茶”命名，为年长者营造熟悉感，并提供马来武术、马来手鼓等文化活动，以吸引区内更多马来同胞参与。

也是淡滨尼集选区议员的社会及家庭发展部长马善高、人民行动党社区基金会执行委员会主席、教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生，以及前总统哈莉玛星期三（8月19日）为新中心主持开幕。哈莉玛在活动上正式宣布成为家护基金的赞助人。

两家中心已于今年2月投入运营。它们分别是由家护基金（Home Nursing Foundation）在淡滨尼91街第922座组屋底层运营的“Taman Teh”（意即“茶园”，简称Teh@922），以及人民行动党社区基金会（PCF）Sparkle Care在淡滨尼81街第813座组屋底层运营的“Kopi Kawan”（意即“咖啡朋友”，简称Kopi@813）。

据文告，“Kopi & Teh”这一名称组合，是为了营造熟悉感和亲切感。两个中心虽然名字和地点不同，但活动项目协调一致，经营者也希望让年长者建立起共同的社区归属感。

这是两家机构首次合作，希望通过结合家护基金的医疗保健专业知识和PCF Sparkle Care的社区动员优势，加强对年长者的支持，帮助他们保持活跃。这些中心将使社区内超过3700名年长者受益。

活跃乐龄中心年长者在开幕仪式上带来马来舞蹈表演。（蔡家增摄）

除了电影放映、烹饪、保龄球、瓶中景（terrarium）这类活动，两家中心也提供马来武术（Silat）、马来舞和印度舞等活动。Kopi@813还会举办传统马来手鼓（Kompang）活动，希望吸引区内更多马来同胞参与。

马善高致辞时指出，新中心启用后，淡滨尼的活跃乐龄中心将增至14个，服务更多年长者。他说，无论即将退休或已退休，大家都会担心退休后没事做。现在有了活跃乐龄中心，年长者就知道有个地方可去，有事情可做，能认识新朋友。

马善高说：“这样你不仅不会感到孤单，也不会一直盼着孩子来看你，甚至打电话问他们怎么不来。因为你知道他们忙，而你自己也有了可以充实时间的地方。”