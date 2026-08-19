全国工资理事会主席佘林发因个人原因，决定卸下主席职务，副主席谢福华将接任主席。

人力部星期三（8月19日）发文告宣布这个消息，并感谢佘林发自2015年出任工资会主席以来所做出的贡献。

文告说，在佘林发的领导下，工资会走过我国经济史上一些最艰难的时期，包括冠病疫情。

“他在凝聚和维持劳资政三方对工资政策的共识方面发挥关键作用，为本地员工和经济持续发展提供重要支持。”

今年79岁的佘林发也是总统顾问理事会成员，并担任星展集团控股、新加坡航空公司和拉萨尔艺术学院主席。星展银行和拉萨尔艺术学院受询时说，佘林发将继续担任星展集团控股非执行主席，以及拉萨尔艺术学院主席。

延伸阅读 工资会8月19日开会制定年度指导原则 料10月底前公布

人力部不久前才于8月7日宣布，新加坡国立大学校董会主席谢福华出任工资会副主席。

75岁的谢福华在商业、社会服务和公共领域拥有丰富经验。他目前也是新加坡政府投资公司董事，并曾任新加坡交易所总裁、国家福利理事会会长和淡马锡控股总裁。

人力部说，谢福华拥有凝聚不同利益相关方、建立共识的经验，有助于带领工资会接下来就工资课题展开劳资政三方讨论。

工资会星期三召开常年会议，制定新一年度的工资和就业指导原则。新指导原则预计于10月底前公布，适用期为今年12月1日至明年11月30日。

工资会由劳资政三方代表组成。佘林发卸任后，工资会共有37名成员。他们在制定和审议工资指导原则时，将综合考虑我国经济竞争力、劳动市场情况、通货膨胀、生产力增长和全球经济展望等因素，并就低薪雇员的渐进式薪金模式年度加薪幅度提出建议。