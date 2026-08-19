武吉知马快速公路发生严重车祸，一辆公共巴士失控撞破快速公路的中央护栏，冲入反方向车道，造成双向至少五条车道受阻，现场也有树木倒下，交通严重受影响。

这起事故发生于星期三（8月19日）早上约9时，地点是武吉知马快速公路（BKE）往兀兰方向、万礼路出口后的路段。

根据网上流传的视频和照片，涉事的是一辆新捷运巴士。经过一连串的撞击，巴士车头严重损毁，车头挡风玻璃几乎完全碎裂，车头还卡着一根粗壮的树干。

根据视频，巴士最先冲撞快速公路分界堤上的矮灌木，撞破护栏冲上对面马路，最终打横停在反方向交通最左边两条、也就是第四车道及第五车道。

巴士后方也散落大量树枝和树叶，占据第一车道及第二车道，仅第三车道仍可通行。分界堤的护栏则被撞得扭曲变形。

现场另有至少一辆电单车疑受倒下的树木影响而倒在路上。

在反方向道路，两辆汽车也疑受事故影响。其中一辆汽车的后备箱严重变形，后备箱盖弹开；另一辆宝马汽车则停在车龙中，车身方向与其他车辆相反。路面可见明显轮胎痕迹，疑是车辆紧急刹车所留下。

陆路交通管理局（LTA）星期三早上约9时30分在社媒平台X发文说，BKE双向车道均发生车祸。

当局说，BKE往泛岛快速公路（PIE）及实里达快速公路（SLE）方向、万礼路前的路段，第一车道、第四车道及第五车道受阻。

往兀兰方向、万礼路后的路段则有第二车道及第三车道受阻，车龙一度延伸至克兰芝快速公路（KJE）。

新捷运发言人陈贵珍受询时说，出事的是一辆170号巴士，当时没在运营，所以没有载客。

陈贵珍说，巴士车长在这起事故中受伤，事发后送院治疗。另有两名驾驶员也在这起事故中受伤送院，新捷运目前正在尝试联系两人，以提供协助。两名受伤的驾驶员可以致电1800-287-2727或发送电邮至customercare@sbstransit.com.sg，与新捷运联系。

“我们对所有受到事故影响的驾驶员深表歉意，并正在协助警方调查事故。”