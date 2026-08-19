本地医学专家亲自上阵充当受试者，通过实时追踪自身的生理状态与代谢效率，使生物学年龄比实际年龄年轻近15岁，证实人们能通过训练生物机能，激发出可改善健康状态的巨大潜力。

新加坡国立大学杨潞龄医学院数字医学研究所主任何鼎教授（47岁）在长达八个月的监测期内，每天禁食约20小时，多次进行48小时断食；每天早晨进行90分钟力量或有氧训练，并搭配以绿叶蔬菜、橄榄油和瘦肉蛋白为主的饮食。

同时，他佩戴三款可穿戴设备，以捕捉身体在每个小时、甚至每分钟内的真实代谢反应。

数据显示，何鼎的代谢转换速度从原本的超过24小时，缩短至16.5小时。相比之下，同龄人的平均代谢转换时间通常长达36至72小时。

他的生物学年龄甚至被估算只有32岁，比实际年龄年轻近15岁。此外，他的静息心率（resting heart rate）从每分钟65次降至46次，总睡眠时间从五小时延长至近八小时，且肠道内没有检测出与疾病相关的致病菌。

这项研究成果已发表在国际同行评审期刊“PLOS One”。何鼎希望通过这项名为“DELTA”的新研究强调，保持健康是一种行为学练习，并能通过训练生物机能（biology）来了解不停在变动的健康状态。

今年内招募百人参与研究

为进一步了解不同个体如何激活自身机能，研究团队计划在今年内招募100名年龄介于20岁至65岁的公众参与“DELTA 100”的研究，并同步开展仅针对女性的禁食研究。

在数学符号中，“Delta”代表变量。何鼎接受《联合早报》访问时指出，这项研究就是要对身体机能进行“校准”；而“DELTA 100”的目标，是让参与者看懂自己身体的“变量”——在改变某些生活或饮食习惯后，观察身体机能面对压力时所给出的真实反应。

何鼎也是国大设计与工程学院生物医学工程系主任。他指出，从代谢入手是个很好的起点，因为它相对容易测量。

“一般人平时会摄入大量碳水化合物，身体习惯燃烧糖分；当糖分储备变低时，身体就必须切换到燃烧脂肪的模式。这个转换效率直接反映了人体代谢的功能，转换速度越快，意味着代谢灵活性越好。”

何鼎指出，每个人身体内部的代谢系统同样需要健身锻炼，他通过定期进入生酮状态来训练身体动用脂肪的能力。在接受访问期间，他已27个小时没有进食，但精力依然充沛。（李冠卫摄）

最新试验是何鼎在上一项研究的“升级版”。早前他曾进行七个月的间歇断食，发现配合健康饮食和运动能开启人体的“代谢开关”。

何鼎解释说，“代谢转换”意味着身体在面对压力时，是否足够“聪明”和“有韧性”。

“一个灵活的代谢系统能够根据当下的环境和压力，自如地调配能量来源，从而维持身体机能最佳的运转状态。”

代谢系统也需健身锻炼

对大众而言，健身就是跑步、举重等体能运动。但在何鼎看来，每个人身体内部的代谢系统也同样需要健身锻炼。

“我通过定期进入生酮状态（Ketosis）来训练这种能力，也就是身体动用脂肪的能力。这就好比给你的代谢系统去健身房锻炼。通过这样做来帮助身体练习这种转换，提高代谢效率。”

代谢效率一旦提高，当血糖下降时，身体会迅速燃烧脂肪来供能，使大脑和肌肉有持续的能量供应。简单来说，这不仅能让人告别饭后犯困或“一饿就心慌”的情况，还能让胰岛素得到充分休息，夺回对身体的控制权。

公众参与研究学习了解自己健康“动态”

对于即将展开的公众试验，何鼎强调，参与该项目的公众无需承担像他一样的极端压力。

研究团队会提供几种可控且安全的选项，参与者可根据喜好选择要做出哪些生活方式或饮食习惯上的改变，并定期测量指标反应。

至于特别针对女性展开的禁食研究，预计将招募二三十人，同时排除备孕及低血糖高风险人群。何鼎指出，两性的生理与激素变化截然不同，禁食带来的影响也更为复杂。

“例如，在月经周期的不同阶段禁食，可能会引发低血糖或晕厥；而对于备孕期、围绝经期或更年期的女性，禁食对生育能力、压力荷尔蒙的影响究竟是好是坏，目前科学界仍未完全掌握。我们将结合数据测量，来追踪参与者的激素水平动态变化。”

何鼎指出，在当前的长寿研究领域，许多方法仍依赖于静态的测量数据，无法实时捕捉身体的运作和适应情况；DELTA研究因此突破了这一局限。

“DELTA注重测量动态的生理韧性，这代表了长寿科学朝‘以功能为主’的研究方向转变。我们希望这项工作不仅能帮助重新定义人们对健康老龄化的理解，也显示了本地在引领个性化长寿研究方面可发挥的重要作用。”