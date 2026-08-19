汉达英达巴士将逐步迈向全面无现金支付，星期四起率先在本地两个上车点试行。负责人指出，目前使用现金支付的乘客仅占少数，全面无现金化将使上车过程更加快捷高效。

汉达英达（Causeway Link）日前在社交媒体宣布，从星期四（8月20日）起，将在奎因街和纽顿圈的跨境巴士上车点，取消车上现金付款的选择。这意味着乘客在这两个地点上车时，不能等到上车时才在车长面前投入现金支付车费。

新马跨境巴士业者汉达英达私人有限公司首席营销官林镇芳接受《新明日报》访问时表明，这是公司迈向数码化转型的重要一步，旨在加快乘客的付款与登车流程。“我们一直致力于推广无现金支付，实际上目前大部分乘客都已习惯了无现金付款。”

使用现金乘客占一两成

林镇芳补充，公司观察到在不同的上车点，仍有10%至20%的乘客使用现金。“我们认为这更多是一种习惯使然，他们其实不一定非要使用现金。”

林镇芳强调，无现金支付的票价与现金购票相同，乘客无须担心会产生额外费用。

除了上述两个试行地点，克兰芝、裕廊东、文礼，以及大士连路（Tuas Link）等其他上车点目前仍可在上车时支付现金。

林镇芳指出，公司希望先通过这两个地点测试无现金付款流程的可行性，之后再逐步推广至其他地点。

至于在奎因街和纽顿，若乘客仍想使用现金，还是可以在上车前通过现场的自助售票机或是向工作人员购买公司的ManjaLink交通充值卡。

完整报道，请翻阅2026年8月18日的《新明日报》。