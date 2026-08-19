供不应求！让年轻人以折扣价租住共享居住单位的独立生活计划三周前推出，如今已有超过600名年轻国人申请，是现有名额的六倍。

为配合新加坡青年计划（SG Youth Plan），文化、社区及青年部与两家私人业者联合推出独立生活计划，以七折的优惠价提供约100个共享居住单位，让21岁至35岁的新加坡公民申请租住。

调查显示，约95%青年透露希望拥有自己的生活空间。为此，私企业者合乐屋（Coliwoo）和Eco Energy将旗下三家共享居住空间以低于市价的优惠租金让青年申请。三处共享居住空间分别为位于文礼和武吉知马的合乐屋，以及在小印度的1925 Quarters。房间的每月租金从1800元起跳。

文社青部答复《新明日报》询问时透露，计划自7月25日推出以来，已吸引超过600名年轻人申请参加，是现有名额的六倍。

当局透露，申请者来自不同背景的，绝大多数为单身人士，最常见的申请原因是渴望拥有更多个人空间，以及独立生活的机会。

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计划将根据先到先得的原则分配单位。当局也表明，申请者的种族、宗教、就业情况和收入水平等均不会作为筛选标准。

完整报道，请翻阅2026年8月19日的《新明日报》。