为赚外快加入电子烟犯罪团伙，男子每周送货六天，一年赚取约4万5000元。男子星期三（8月19日）被判入狱10个月，并罚款4万5000元，成为团伙中首个被治罪的成员。

被告陈俊杰（34岁）面对一项抵触《有组织罪案法令》和一项抵触《烟草（广告与销售管制）法令》的控状。他早前认罪，星期三在国家法院被判刑。

根据案情，被告参与的是一个跨境电子烟犯罪团伙。团伙从2022年中至2025年10月16日，分销从马来西亚走私入境的电子烟，并租下伦多一带的排屋和坎贝拉的公寓作为仓库，平均每天配送105至210份电子烟产品订单。

新加坡警察部队和卫生科学局去年10月16日展开联合执法行动，从团伙的仓库起获5万7818个电子烟和相关配件。

当局去年10月16日展开执法行动，捣毁团伙用来储存电子烟的仓库。（档案照片）

团伙成员分为三个层级，包括本地头目、仓库配送员和分区配送员。王余伟（29岁）、郑乐维（30岁）和陈宏昌（31岁）先后担任本地头目，另有四名仓库配送员。被告与其他六人则担任分区配送员。

本地头目根据相信身在马来西亚、化名“Nobody”（意为小人物）的上层领导指示行事，负责管理仓库、库存、货物包装和财务等事务，并向仓库配送员收取和核对收入。

他们也利用“Nobody”提供的资金支付薪金、仓库租金和水电费等，再把收入交给对方安排的钱骡。

仓库配送员月薪介于4000元至8000元，负责仓库运作，包括收货后清点库存、根据订单打包货物，再按邮区分类，交给分区配送员配送。他们与分区配送员见面时，也会收取前一天的收入。

分区配送员则各自负责特定邮区，送货时向顾客收取现金，每成功配送一份订单可赚10元。

团伙成员通过多个聊天群组沟通，并使用化名隐匿身份，群组用于汇报不同邮区的订单、处理反馈和清点库存等。

仓库配送员和分区配送员一般每天在下午和傍晚两次，于宏茂桥5道第605座组屋旁的露天停车场交接货物，星期天休息。

调查显示，被告在2024年10月经朋友介绍，开始担任分区配送员，希望借此赚取额外收入。他每天配送15至30份订单，每月赚取3000元至4000元，估计一年共赚约4万5000元。

被告在去年10月的执法行动中被捕，当时身上有51个电子烟和相关配件，以及2398元现金。

控方指出，电子烟容易使人上瘾，对公众健康构成严重风险，因此刑罚须起到阻吓作用，向可能受电子烟交易利润诱惑而犯案者发出明确信号。

控方也指出，被告是这个14人犯罪团伙的一员，一年来每周六天配送电子烟产品并从中获利，因此促请法官判他入狱10至11个月，并罚款4万5000元。

其余13名团伙成员的案件仍在审理中。（人名译音）