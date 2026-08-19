57岁男子与前妻离婚后仍与妻小同住，他因怀疑17岁女儿吸食“丧尸烟弹”，质问期间踢女儿和掐她脖子；过后儿子指责他“不是好父亲”，他也对17岁儿子拳打脚踢，导致双胞胎孩子皆受伤。

被告是一名57岁本地男子，他面对八项控状，包括蓄意伤人、滋事、抵触防止骚扰行为法令及违反妇女宪章等。他承认当中四项，余项交由法官下判时一并考虑。

为保护受害人，法庭谕令媒体不得报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告虽已经跟49岁的妻子离婚，但两人为了照顾孩子，仍继续住在同一单位。遭家暴的一对儿女是双胞胎，现年17岁。

今年1月13日晚上约10时，被告休病假在家休息，发现女儿在房内，手中拿着疑似“K-pod”的电子烟。被告怀疑女儿在房内吸食“丧尸烟弹”，于是叫醒她并用力踢她的双腿，随即从她手中抢走电子烟。

醒来后的女儿与被告发生争执。被告怀疑女儿结交不良朋友才学坏，对质期间两人互相推搡，后来女儿打算离家出走。

被告见状十分愤怒，跟着女儿走到电梯附近，并用力推她，导致她向后跌倒；随后又掐住她的脖子，导致她呼吸困难。

女儿挣脱后，被告又挥拳打她的前臂。女儿最终因害怕父亲，去了朋友家过夜。邻居当时听见两人的争执及打斗声后报警。

女儿离开后，被告回到房间喝了两杯威士忌，之后不断大声叫骂，并发送语音信息斥责女儿，还在房内乱丢东西。

儿也遭拳打

儿子忍无可忍，走出房间要求父亲安静，随后两人互相叫嚣、出言挑衅。被告因儿子指责他“不是一个好父亲”而动怒，突然挥拳打向儿子的脸部，导致儿子的眼镜掉落。

接着被告不断拳打脚踢儿子的脸部；儿子也试图踢回父亲，两人一路从客厅打到电梯处，被告最后更用力掐住儿子的脖子，导致儿子呼吸困难、神志不清，向后摔倒在走廊。

前妻过后及时介入，并将被告拉回屋内，冲突才停止。

警方在晚上10时25分赶到现场，将倒在走廊上的儿子送医。儿子被诊断脸部及右脚踝瘀伤，以及颈部扭伤，并获三天病假。事后女儿的左腿则有瘀伤，以及后脑肿胀。

警方当天逮捕被告，隔天前妻、女儿及儿子立刻申请紧急保护令，法庭随后发出禁令，规定被告不得对两名孩子施暴，也不得进入住家。

律师求情时说，被告是因看见女儿吸食电子烟后，宛如行尸走肉，不希望她走上自己过去的老路，因吸毒毁掉前程，才从沮丧逐渐转为愤怒；至于对儿子动粗，则因儿子出言挑衅，让他一时恼怒动手，并非有意伤害儿女，恳请法官轻判。

案展至10月14日下判。法官提醒被告，其间切勿犯法，并指希望被告能尽力、友好地解决家庭问题。