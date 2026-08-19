31人涉嫌酒后开车，将于星期四（8月20日）面控。其中两人还因胡乱停车妨碍交通，将面对额外控状。

新加坡警察部队星期三（19日）发文告说，31人的年龄介于24岁和61岁，他们于2026年5月至7月间，在警方执法接受酒精呼气测试时都无法过关。其中两人还因把车停在对他人造成不便的位置，而得面对额外控罪。

文告指出，面对额外控状的两名驾驶员（28岁与35岁）分别于2026年7月26日和7月12日，在芽笼1巷和尼诰大道被发现在停车的状态下，在驾驶座上熟睡。

调查显示，两人均是在饮酒后开车，且车辆停放的位置不仅阻碍了交通，还可能对其他道路使用者造成危险或不便。

两人将分别面对酒后驾驶，以及把车停放在对他人造成不便的位置的控状。

酒驾若罪成，初犯者可面对2000元至1万元罚款，或坐牢不超过12个月，或两者兼施。重犯者可面对5000元至2万元罚款，和坐牢不超过两年。违例者也可能被吊销驾照。

若将车辆停放在对他人造成不便的位置，一旦罪名成立，初犯者可面对最高2000元罚款，或坐牢不超过三个月，或两者兼施。重犯者则可面对最高5000元罚款，或坐牢不超过六个月，或两者兼施。

警方强调，酒后驾驶是极其危险和不负责任的行为。警方绝不容忍酒后驾驶，并将毫不犹豫地对醉酒开车的驾车者采取坚决行动。公众若打算饮酒，就不应自行开车。

警方也吁请所有驾驶者遵守交通法规，并且共同维护道路安全。