新加坡理工学院推出新的网络安全计划，协助中小企业加强网络安全防御能力，同时让学生参与网安工作，累积实战经验。新措施预计可让逾180名学生和50家中小企业受惠。

新加坡理工学院星期三（8月19日）推出“企业网络安全评估与安全运营中心实训室”（Cybersecurity Assessment and Security Operations Centre Training Lab for Enterprises，简称CASTLE）计划。

在这项新计划下，新加坡理工学院将成为本地首个获新加坡网络安全局旗下网络安全服务监管办公室许可，可提供渗透测试服务的高等教育学府。

渗透测试是指通过模拟黑客攻击，找出电脑系统和网络中的安全漏洞，让企业能够在真正遭受网络攻击前及时修补、强化防御。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期三为CASTLE主持推介仪式。她致辞时指出，网安已不再仅是资讯科技部门的职责，它影响着企业能否持续运营，和客户及公民对数码服务的信任，并日益影响着我国的韧力。

根据2024/2025年《新加坡网络概况报告》，2024年接获通报的勒索软件案件，比前一年增加21％，制造业和专业服务业是受影响较大的领域之一。不少网安事故源于长期存在的系统漏洞，凸显中小企业需要价格可负担且容易取得的网安支援，而CASTLE可从中满足业界需求。

CASTLE由新加坡理工学院计算机系设立，把网安咨询、评估、运营、学生培训及网安意识推广结合起来，提供从基础安全检查、网安评估到运营等服务，协助中小企业逐步加强网安防御能力。

当中包括协助中小企业检查电脑系统和数码基础设施的安全漏洞、进行渗透测试等。校方也通过网安意识工作坊，由师生向企业及员工讲解网络风险和较安全的数码操作。

CASTLE也协助建立未来网安人才库，让学生有机会把课堂所学，应用在企业面对的实际网安问题上。校方预计每年将有超过180名学生从相关项目、实习、业界合作及运营培训机会中受益。

到了2027年中，预料约50家中小企业也将受惠于CASTLE计划下提供的网安服务及网安意识提升活动。