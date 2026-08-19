66岁阿叔与室友争执时，用镜子打对方、丢掷风扇，甚至将杀虫剂喷向打火机制造火焰，导致室友右手及前臂二级烧伤。阿叔最终被判坐牢六个月又一周。

被告欧永顺（66岁，译音）面对七项控状，包括蓄意伤人、恶作剧纵火、恐吓、鲁莽行事、偷窃等。他承认当中三项，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，被告与陈姓受害者（66岁）当时同住在兀里连道第208A座的租赁组屋单位。

今年3月22日上午11时至下午2时25分期间，两人因居住安排发生争执。

当时被告将杀虫剂喷向打火机制造火焰，喷向受害者，导致对方右手及前臂被严重烧伤。被灼伤的范围长约20公分、宽约5公分，从手指关节延伸至前臂中段，他之后获五天病假。

被告随后也用杀虫剂及打火机产生的火焰，点燃受害者的雨伞，并把雨伞从住家窗口丢下，雨伞后来在楼下被寻获。

另外，控状也揭露被告在事发时，曾举起一把刀指向受害者，威胁对方，甚至用镜子打受害者，又向他丢掷风扇。

受害者随即逃下楼报警。被告当天落网，两天后被控并还押至今。

控方指出，考虑到被告使用的危险手段，且事发地点是一个密闭空间，导致火势蔓延的潜在风险是不容忽视的。

不过，控方指考量到被告及早认罪，也患有轻度严重抑郁症，这导致他的挫折感及易怒程度增加，降低他的自我控制及约束能力。但评估显示他仍能够理解自己行为的错误及违法性质，要求判处他五个月至六个月监禁。