换下护士制服，救人的使命感依然留在血液里。邱德拔医院急诊部门的三名男护士休班约打篮球时，突遇一名公众在球场倒下且没了脉搏。三人瞬间开启“急救模式”，将篮球场化为“急救室”，联手将男子从生死线上救回。

邱德拔医院于上星期五（8月14日）在脸书发文赞扬这起救人事件，公开救人经过。

三名英勇的白衣天使分别是41岁的护士埃罗埃（Eroe）、37岁的高级护士本森（Benson），以及37岁的高级助理护士迪奥阿内斯（Dioanes）。

埃罗埃星期三（19日）接受《联合早报》访问，忆述当天的惊险经过。他说，事故发生在今年3月13日，地点在邱德拔医院附近的篮球场。三人当时正在球场旁，不远处突然一阵骚动，他们起初以为有人跌倒，但发现越来越多人围观，甚至有人用衣服为倒地的男子扇风。

他们察觉异样，于是上前查看，发现一名40多岁的男子身体僵硬、脸色发紫且呼吸急促。旁人都以为他癫痫发作，但急诊救治经验丰富的三人，一看就知道是心脏病发作。

三人即刻上前检查男子，发现他已没有脉搏。

埃罗埃说，一名公众当时已开始为患者进行心肺复苏术，他叫迪奥阿内斯寻找自动体外除颤器，本森则站在一旁支援，自己则用手机电召救护车。

三人合作无间，找来自动体外除颤器，为患者施加了一次电击。经过一番抢救，患者总算恢复心跳。出于责任感，埃罗埃主动坐上救护车，跟随男子到医院，向接手的医疗团队精准交代情况。

“抵达医院时，男子已能坐起来了。看到他化险为夷，我感到无比庆幸。”

埃罗埃也说，男子入院后动了手术，康复情况良好。

三人获颁新加坡民防部队的奖项，以资表扬。（取自邱德拔医院脸书）

除了被邱德拔医院赞扬，三人也于今年4月24日获颁新加坡民防部队的“社区先遣急救员奖”（Community First Responder Award）和“民防社区援救者奖”（Community Lifesaver Award），在危急时刻展现出的勇气与公共精神获得肯定。

面对各方赞誉，埃罗埃坦言，他们从未想过会被表扬，救人不过是出于本能与良知。

“有人需要帮助，我们就要站出来。这不单是因为我是护士，而是作为一个人类，我们都应该伸出援手，因为这就是人性。”