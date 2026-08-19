新加坡科技设计大学推出新学术途径，让博士生通过研究，构建方案解决实际问题，考取博士学位。新计划预计2027学年迎来首批博士生。

新科大星期三（8月19日）发文告说，我国愈加需要不仅能创造新知识的研究员，还要能运用这个知识，开发可以真正满足实际需求的方案，并证明它在实践中有效。上述通过创新路径攻读博士学位（PhD by Innovation）的计划则有助回应这个需求。

新科大补充，新途径是基于创新有很多诠释方式。例如，在工程领域，创新科研可以是打造一个新科技或系统，并在工业环境中得以验证；在科学领域，则是一个新方式、流程或应用；在人文与社会科学领域，则是一个新的经济机制、政策干预措施，或是其他可被采纳和实践的举措。

因此，上述计划不限院校科系，博士生可以根据自己研究领域的实际问题，提出科研计划；或是从指定的科研项目中，挑选一个来研究。

研究期间，研究生会同学术和业界专家合作。学术导师会确保研究具深度与严谨；经验丰富的业界人士则会针对研究课题是否具实际意义，以及创新方案在实际操作中的价值等提出看法。

新科大强调：“不同学科的研究生会构建出不一样的研究成果，但要求一致，即研究生必须在博士级别上作出原创贡献，且方案可以在现实中得以验证。”

成果验证会根据学科和创新方案的性质而异。这包括由业界伙伴测试或使用一项科技，或采用一个系统或流程，或采纳一个新机制或干预措施，或提供市场验证的证据。

博士生须在论文中阐述方案的研究过程，提供证据说明构建了什么方案，如何构建及验证成果。研究成果会交给学术评审和经验丰富的业者评估。

论文和研究成果一旦通过，研究生将获颁哲学博士学位、成绩单和学位证书，与新科大现有博士学位毕业生一样。

新加坡科技设计大学教务长兼首席学术与创新官李耀明教授说：“研究要求我们更深入地了解这个世界。创新要求我们利用这份理解，打造可带来变化的方案。通过创新路径攻读博士学位就结合了这两方面。”

新途径开放让所有高等学府毕业生申请，但须符合新科大的录取要求。新计划下的博士生必须修读至少三年。

有意申请者可电邮至phd@sutd.edu.sg，了解详情。