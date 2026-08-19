面对瞬息万变的世界，学生需要具备领导力、团队合作、沟通能力和适应力等重要技能。教育部长李智陞鼓励制服团体学生，将掌握的技能和具备的品格践行在学校的日常中。

为期四天的全国学生露营大会（National Camp）星期三（8月19日）开幕。今年的露营大会以“通过领导与服务促进团结”为主题，汇聚新加坡各制服团体的青年领袖，旨在加强学生的品格、公民意识和领导能力。

共有来自136所学校的约480名中三制服团体学生领袖参加，他们来自九个制服团体，即：新加坡少年旅、新加坡女少年旅、女童军、全国学生军团（National Cadet Corps）、全国民防学生团、全国学生警察团、红十字青年协会、圣约翰救伤队和新加坡童军总会。

李智陞为开幕仪式致辞时，鼓励学生不要只在参加课外活动时运用所培养的品格、公民意识和领导能力，也应体现在日常生活中。

他说：“如果你看到朋友受到欺凌，或者发觉有人正被网络上有害或暴力内容所吸引，不要视而不见。主动关心他们，鼓励他们寻求帮助；如果有需要，也可以代表他们寻求帮助。当你们把自己所掌握的技能、具备的品格付诸行动时，就能真正改变另一个人的生活。”

他也分享自己在小学和中学时参加制服团体，从中学习各种技能，并培养了至今受用的价值观。

李智陞说，领导力贯穿制服团体的各项体验。学生学习以目标感、投入和同理心领导他人，而领导力并不在于职位或级别，而是通过经验、以身作则，以及服务他人来实践。

他希望学生相互交流，把在制服团体中的经历，作为坚实基础，继续成长，为维护新加坡安全做出贡献，并共同塑造未来。

励志中学全国学生军团的梁靖磊（15岁）受访时说：“全国学生露营大会是一个很好的机会，让我们可以建立起跨学校的人脉，相互沟通、协作，分享我们的经验。”

制服团体对她来说，代表着纪律、主动和团队意识，不只是掌握各项技能，也提升领导能力以确保队员的福祉。