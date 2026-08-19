美国贸易与防务的立场发生了重大转变，至今仍让许多人难以接受；前国防部长黄永宏医生指出，如今最该关注的已不再是巨变是否来临，而是何时会发生，以及这些冲击将以怎样的形式，在各地区逐步显现。

黄永宏星期二（8月18日）在澳大利亚堪培拉获颁澳洲官员勋章（Officer of the Order of Australia），肯定他在深化新澳防务关系方面的卓越贡献。

他隔日（19日）受邀担任伍尔科特（Richard Woolcott）系列讲座的主讲嘉宾，深入探讨在美国主导的地缘政治逆流之下，各国究竟该何去何从。

黄永宏指出，有经验的政治人物都明白，地缘政治犹如地质构造板块。当一块板块突然大幅改变移动方向，周围的板块不是受到挤压变形，就是把压力转移给其他板块。

“规模最大，实力也最强的那片‘构造板块’，也就是美国，如今已改变了航向；而我们所熟知的世界，无论大家是否愿意，都将随之改变。未来数十年，所有领导人及身居要职或具影响力的人，无疑都非得将应对这些动荡变革视为头等大事。”

在贸易方面，他认为美国现任领导人的言论就充分体现了当前贸易风向的转变。

例如，美国国务卿鲁比奥曾称，战后全球秩序不但早已过时，如今更被当作武器来对付美国；财长贝森特则认为，过度信任以规则为基础的贸易体系，导致美国工业基础被侵蚀，对外国供应商过度依赖。

黄永宏指出，无论人们同意与否，结果是，曾经主导“自由与公平贸易”的精神与规则，如今都已彻底颠覆。美国作为全球霸主，当前的一系列新贸易政策，恐将削弱甚至取代现有的贸易体系。

贸易与防务是地缘政治的一体两面，贸易风向的转变也无可避免地对防务格局产生影响。

他说，美国过去的外交和安全政策，一如过去的贸易政策，是建立在形塑、培育并维护全球公共利益有助美国自身发展及全球定位的信念之上。“然而，美国现任总统特朗普有个长久以来根深蒂固的心头症结，他认定美国长期以来被太多国家占尽便宜。

“所以从今往后，美国只有在自身利益优先得到保障的前提下，才会维护全球公共利益。这个转变不是细微调整，而是关键转折，必然会对所有国家产生影响。”

新澳合作关系融洽且富有成效 因两国维护彼此利益

黄永宏于去年大选前卸任。他说，离开政坛后，他不时向国际听众发表演讲，并引用美国领导人的公开声明和讲话。然而令他意外的是，不少听众仍感到震惊。这或许反映出，人们仍难以接受美国的思维与政策已经出现重大转变。

伍尔科特是澳洲备受尊崇的外交官，此次讲座由澳洲外交贸易部和澳洲亚洲协会（Asia Society Australia）联办。

谈及新澳两国长期的防务关系，黄永宏在星期二的颁奖典礼上致辞时说，澳洲是少数在新加坡独立初期便投入资源，协助提升我国防卫能力的国家。

他认为，两国防务单位之所以能建立起融洽且富有成效的合作关系，除了源于双方对共同未来所秉持的共有价值观和目标，也因为两国都愿意付出额外努力，维护彼此的利益与福祉。