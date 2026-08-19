今年5月全额付款，开心订购婚纱照配套并定好11月拍摄，岂料日期未到却惊闻噩耗——婚礼摄影工作室韩国艺匠（Korea Artiz Studio）突然结业。准新娘谭宣敏与未婚夫恐损失超过3000元。

新加坡消费者协会会长杨益财答复《联合早报》询问时透露，消协从8月14日至8月18日，短短五天内已接获66起针对韩国艺匠的投诉，涉及总金额超过27万1000元。

资料显示，韩国艺匠在本地开业约九年。26岁的科技业顾问谭宣敏受访时告诉《联合早报》，今年4月在社交媒体Instagram上看到该工作室的广告，指正举办幸运抽奖，但须亲自到店才能参与。她和未婚夫于5月3日到店，并赢得1万2000元的现金折扣。

“不过对方说，我们必须全额付款才能享受折扣。我们当时虽不急着拍照，但看了网上评分和评论，不少人评价不错，就决定签约。”

谭宣敏签订的配套包括30张原图、25张精修照片、两套婚纱和西装，以及相册等，“折扣后我们约支付3200元”。之后，销售人员和另一名职员与她及未婚夫设立WhatsApp群组，并告知因档期已满，拍照需排到11月。

然而，就在星期一（17日）晚上，她做睫毛护理时被技师告知韩国艺匠倒闭的消息，随后尝试联系工作人员，但两人均未回复，其中一人更是在上月就已悄悄退出群组。

她最终收到工作人员发来的信息，就突发情况表示抱歉。信息称，因公司内部问题，员工未收到薪水，也未获管理层正式答复，因此无法确保预定服务能否继续履行。

谭宣敏星期三（19日）早上于是在TikTok上载视频，希望让更多人知情并寻求帮助。“我们正同时筹备买房、装修和婚礼。这是我们的血汗钱，但我们知道讨回的概率非常渺茫。我们是用信用卡付款的，已通知银行希望能取消交易。”

合作商被欠万余元 贴告示归还相册

徐蕾在工作室外张贴告示，告知自己有新人相册，希望归还。（取自网络）

韩国艺匠的相册合作方Dream Album在店门口张贴告示，称手上有超过50套相册，有意者可联系查询。

Dream Album负责人徐蕾（48岁）受访时说，她自2017年开始与韩国艺匠合作，一向没问题，两三天前才得知摄影室突然结业。她被拖欠约1万多元，也联系不上负责人，已报警处理。

“我手上还有多本打印好的相册，希望能物归原主，至少让新人拿回照片。目前只成功联系上四对新人，希望更多人看到后能来查询。”

综合海外媒体报道，韩国艺匠在台湾和印度尼西亚都设有店面，不过当中台湾的店面同样在本月份无预警关闭，相信上百名新人受到影响，在当地引发争议。

消协介入调查 吁公众分期付款降风险

消协会长杨益财指出，消协已联系韩国艺匠，以了解原定拍摄和服务能否按计划进行，并要求对方说明若无法履约，会提供什么补救措施。

“受影响的消费者也可通过热线62775100或上网，联系消协寻求援助。”

他也建议公众在购买婚纱及婚礼摄影配套前，仔细审阅条款，获取关键条款和交付内容的书面确认，并妥善保存合约及付款证明。在可行情况下，应按服务阶段协商分期付款，以降低风险。

《联合早报》已向有关当局发出询问，并正在尝试联系韩国艺匠。