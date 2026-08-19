夜游福康宁山、用声音唤醒沉睡的姐妹岛，今年新加坡仲夏夜空活动的精彩之处不仅有光影秀，还有步行导览和互动艺术装置。艺术家们以星河为“画布”，让作品与神话共舞，带领公众走进古老的岛国和东南亚民间传说。

第17届新加坡仲夏夜空活动本星期五起一连16天（8月21日至9月5日）举行，把光雕投影、灯光装置和夜间导览活动带到市区，用艺术点亮勿拉士峇沙和武吉士地区（Bras Basah.Bugis），并延伸至福南商场、赞美广场、国泰大厦、百胜楼和华德楼等地。

荷兰剧团Close-Act Theatre这周末将踏上勿拉士峇沙和武吉士的街头，上演作品《鸟人》（Birdmen）。演员们踩着高跷，化身六只发光的、类似翼龙的巨型白鸟，穿梭在人群中，时不时“啄”路过的观众。

首次设立博物馆专区 科技再现区域历史

配合今年的主题“神话与传说”，活动首次以新加坡国家博物馆、儿童博物馆和土生华人博物馆为轴心，设立博物馆专区。

新加坡仲夏夜空节目策划总监卡里姆（Qazim Karim，37岁）说：“博物馆让神话和历史活过来，希望观众可以借此机会多走进博物馆，欣赏多层次的区域历史。”

国家博物馆的光影作品《陆与海的传说》（The Tales of Earth and Sea），是本次艺术节的视觉焦点，将新加坡石、印尼皮影戏、桑尼拉乌他玛等元素汇集成一场视觉盛宴。

两姐妹投海后化为岛屿的神话故事，成为吴昌铮（艺术科技工作室Serial CO_董事，34岁）的灵感。当观众喊出两姐妹的名字“Minah”和“Linah”，这个位于福南商场的艺术装置就会发光，姐妹岛也随之从深海“浮现”。

吴昌铮说：“虽然传说充满悲剧色彩，但我们也想对现实中的姐妹岛致敬，因为它为珊瑚礁保护和研究贡献不少价值。”

武吉士街艺术巷则化作暴风肆虐的海峡，地面的光影似波浪，翻涌的乌云笼罩头顶，观众可踏入这个装置，踏上19世纪武吉士水手的海上冒险之旅。

推福康宁山夜间导览 穿越时空重温旧风貌

名为“福康宁山传奇：禁山之谜”的夜间导览也是今年的亮点之一。导览员将带着公众“穿越”到14世纪，当时福康宁山被称为武吉拉朗柑（Bukit Larangan），意思是“禁山”。早期马来定居者出于对古代国王陵墓的敬畏之心，拒绝攀登“禁山”。

从福康宁公园入口处到山顶，公众将走过新加坡拉王朝末代国王依斯干达沙（Iskandar Shah）的圣墓、禁泉、工匠花园等六处，看昔日狮城风貌再现。