梅勒斯（Maylene Maylas）14年前初次从菲律宾飞来新加坡时，怎么也没想到日后可以在老家开农场，三个女儿也有光明的前途。

她现年45岁，离家来新时30岁出头，家里有三个女儿，丈夫是卡车司机，收入微薄，父母务农，全家都指望她在异国他乡打工，寄钱养家。

她受访时说：“那时候，家里一贫如洗，每当遇到孩子生病需要医药费时，生活就更窘迫了。”

在新加坡工作多年后，梅勒斯对这里日渐熟悉，也知晓本地慈善团体有许多帮助外籍工人的项目，包括Aidha提供的理财培训。为了找到解决经济难题的长久之计，她于2023年自费报名参加这个理财培训课。

这个课程有三个模块，涉及电脑、理财、投资等方面的基础知识，课程前后长达一年半。

从2023年至2024年，梅勒斯利用大部分的星期天休息日，修完了所有三个模块的课程。她的上进心获得雇主苏萨（Jennifer de Souza）的赞许，并给予大力支持。雇主有时还允许梅勒斯在工作时间完成课程作业，一路鼓励她完成18个月的培训马拉松。

梅勒斯说，这个课程让她深刻明白储蓄的重要性和应该怎么做，还学到理财和做生意的基本知识。

“我逐渐养成攒钱的习惯，把每个月的收入分为三份，一份供自己生活，一份寄回家，一份存起来投资。”

她的投资办法就是利用老家的农田，和丈夫合开一个玉米农场，用积蓄雇了五个帮手，负责种植玉米和农场的日常维护。

收入渠道拓宽后，生活更有盼头了，梅勒斯的干劲更高了，也更有信心培养三个女儿。

如今，20岁的大女儿已经从大学飞机工程专业毕业，准备考取飞机机械师执照，实现儿时梦想；18岁的二女儿也考进大学，并积极参与社会工作；16岁的小女儿受到两个姐姐的鼓舞，在中学勤奋学习，立志考上大学。

梅勒斯说：“我希望继续在这里工作下去，我最大的梦想就是帮助我的女儿实现她们的梦想。”