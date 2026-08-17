人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。

第四期探寻传统产业的智能化转型之路，当机器能完美复制人类的精湛技艺，“匠人”是否终将被时代淘汰？

“如果你觉得AI会取代作家，那你可能还没遇过优秀作家。”

这是45岁的作家兼创意工作者萧维雄在职业社交平台领英（LinkedIn）上的个人简介。字里行间对AI的抵触，源于他一心想捍卫创意写作背后、那抹独属于人类的温度与人情味。

萧维雄接受《联合早报》访问时进一步解释：“AI没有真实的人生经验，它只是预测下一个最合理的字，这跟人类写作完全不一样。如果你把写作当成一种纯机械的流程，那样的工作当然可以被取代，但那不是真正的写作。”

他举例，在智能手机时代，人们习惯一口气拍上百张照片，许多在年末整理时，已想不起当时的心情与场景。拿起纸笔做现场素描的人，却必须认真端详树的枝干、长椅的角度、光影的方向。

萧维雄说：“绘画的过程，本身就是理解世界的过程。如果我们把观察、体验、思考都交给AI，最后可能连自己在看什么、感受什么都不清楚。”

萧维雄也从事诗词创作和单口喜剧（stand-up comedy）表演。他以这两项艺术形式为例，表明AI不可能取而代之。

他说，好的诗往往很私密、很抽象，刻意不照语法和逻辑走。AI习惯根据大数据生成“最合理的下一句”，结果就会变得很可预期。

喜剧创作也是如此。萧维雄说：“笑点很多时候来自意想不到的连结，AI是在既有文本里找规律，要它真的跳出框框并不容易。”

AI能适当辅助创意工作

不过，人类创作与AI也并非二元对立。

不久前，萧维雄参与一支广告拍摄，开拍前收到一份分镜表，这并不是传统的手绘分镜图（storyboard），而是用AI让分镜图动态化 ，画面中有虚拟人物的走位、转头和表情，几乎像一支低清版广告成片。

萧维雄直言，AI在这里确实有其价值。他指出：“作为演员，我更快理解导演要什么。AI让沟通更有效率，但镜头前站着的，还是一名真实的演员。”

科技重塑手艺边界 但无法复制人类艺术

新加坡艺术大学、拉萨尔艺术学院时尚媒体与行业荣誉学士学位领导沈燕萍受访时说，历史证明，从摄影术、合成器到数码剪辑软件，过去每次技术革新都曾被视为对传统手艺的威胁，但艺术从未消亡，它只是重塑了“手艺”的边界。

“AI让内容生成唾手可得，创意的价值不再取决于数量，而是作品的意义、真切与温情。未来的创意产业，将更推崇以判断力、想象力和文化洞察为核心的人类手艺，这是科技永远无法复制的。”

只是，“手艺”边界被重塑的当儿，部分创意工作者难免遭受冲击，这包括萧维雄身边的朋友。

萧维雄仔细剖析指出，最可能受影响的是那些高度标准化、可预测的工作，例如标志设计、基础视觉物料制作，以及配音。他做配音的朋友，这几年工作量减少了至少四分之三。

联合国教科文组织：生成式AI可能冲击艺术工作者收入

联合国教科文组织今年2月发布的报告指出，生成式AI将在下来两年内显著冲击全球数百万名艺术工作者的收入，创作者也面对更高的知识产权剥削风险。其中，音乐创作者的收入可能骤跌24%，影音创作者收入可能降21%。

要保护创意工作免受AI冲击，核心在于守住“灵魂”。

沈燕萍指出，AI给创意领域带来的最大风险，并非取代创意中人类的灵魂；更大的风险在于，如果我们不刻意坚守主体性，就会不自觉地把那些赋予创意工作核心意义的思考和探索“外包”给科技。

在她看来，创意中的“人类灵魂”从未依附于创作者所使用的工具，而是深植于他们表达自身独特生活体验、情感、价值观和视角的能力。

她说：“艺术从来不单关乎最终的结果，更重要的是提问、观察、犯错、获取反馈，并在此过程中逐渐形成独具一格的创作。这些经历不仅塑造了作品本身，也成就了作品背后的艺术家和设计师。”