人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。

第四期探寻传统产业的智能化转型之路，当机器能完美复制人类的精湛技艺，“匠人”是否终将被时代淘汰？

15年前创立传统广告公司、2000年跟随互联网的兴起转型为数字化营销，三年前再次果断转换跑道，彻底升级为AI营销公司iSmart——麦子凌见证了行业的三次巨变。

在艺术家捍卫传统艺术价值的同时，一些商业领域的创作者已在全力收割人工智能带来的便利和成本效益。

麦子凌形容，相较于早期传统的实景广告，公司如今有九成以上的产出都以AI为核心：市场研究、创意策略、简报与提案制作、脚本撰写、视频广告、配乐与配音等一系列工作，都交给生成式AI完成。

不过，资深创意总监还是会为广告中的情感、故事与品牌灵魂把关，做最后的判断和润饰。

根据领英的数据，本地招聘职位中把“AI工程”列为核心技能的比例持续攀升。其中，科技、信息与媒体行业对AI技能的需求最为迫切，相关职位占比从2023年1月的3.26%，倍增至2026年1月的6.15%。

国际数据公司（International Data Corporation）2025年发布的报告指出，到了2028年，每五个营销职能中，将有三个可由“AI员工”处理。这并非渐进式的变化，而且还会彻底颠覆品牌与营销团队和顾客建立联系的方式。

过去，麦子凌的团队拍一支约一分钟、画面精致的品牌广告，费用动辄六位数。花费包括聘请模特儿、租借高档场地、动用拍摄团队，以及后期制作。

如今，画面、人物、脚本、配音都交给生成式工具完成后，同类水准的影片成本压缩到过去的约一至两成，不但省下大笔人力与外景拍摄开支，制作周期也从几个月缩短至几个星期。

这场技术变革让文案和视频制作等传统营销岗位陷入前所未有的生存危机。

人机协作把关最终质量 经验与判断力是核心

不过，麦子凌强调，AI取代不了有深厚行业经验者的判断能力。产品最终的质量，靠的还是最关键的最后一步——人的判断。

麦子凌说：“就像资深律师要决定用哪一种策略打官司、资深会计师要在签名前看懂整份报表一样，广告也得有人拍板。哪一个点子、哪一种情绪、哪一句话能真正打动人，由人说了算。”

为了训练一支熟悉AI工具的团队，麦子凌三年前就把AI学习制度化成一套“每周功课”，要求全体员工每周三天介绍一个自己试用过的AI工具，说明它能做什么、好不好用、适合放在哪个环节。

靠着这股韧劲，团队在三年里集体摸索测试了逾500个AI应用（App），名单还在一周一周地往上加。

麦子凌说：“AI工具发展速度太快了，每天都有新东西冒出来，真正的难题不是没有工具可以分享，而是我们要怎么选、怎么学，才追得上AI的脚步。”