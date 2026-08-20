由新加坡电脑学会牵头推出的人工智能（AI）技能途径计划，为个人如何培养获雇主认可的AI能力提供简明的参考框架，无论是希望在工作中应用AI的非科技从业者，还是有志进入AI相关岗位的技术人才，都能从中找到适合自身发展的路径。

新加坡电脑学会星期四（8月20日）在丽思卡尔顿美年酒店举办“科技立方”论坛（Tech³ Forum），会长林镁绢在会上发言时宣布推出AI技能途径计划（Skills Pathway for AI）。数码发展及新闻部长杨莉明出席活动并担任主宾。

AI技能途径计划分成两个路径：AI双语路径（AI Bilingual Pathway）以及AI技术专家路径（AI Technical Specialist Pathway）。

AI双语路径主要面向非科技从业者、专业领域人士及企业业务用户，协助他们掌握AI基础素养、AI应用和自动化技能，以及负责任AI治理知识。

AI技术专家路径则面向希望进入市场需求较高的AI岗位，或进一步发展成为AI技术专家的人士。这路径结合获雇主认可的专业认证与实际应用能力证明，例如项目经验、作品集或已部署的AI解决方案。这个路径涵盖五个热门的AI入门职位，包括AI平台工程师、AI应用工程师、AI解决方案架构师、AI产品经理，以及AI道德与合规官。

AI技能途径计划由新加坡电脑学会牵头，获得技能及人力发展局、资讯通信媒体发展局和新加坡全国人工智能核心的支持，同时联合新加坡医学会、新加坡工程师学会、新加坡物流协会，以及15家创始雇主共同推出。

这15家创始雇主包括战略资讯科技中心、星展集团、国防科技局、国防数码防卫与情报军部队、新加坡政府投资公司、新加坡政府科技局、新加坡科技公司Grab、内政科技局、恩士迅、新加坡港务集团、新电信、新能源集团、新科工程、新联科技，以及淡马锡。

AI技能途径计划是新加坡电脑学会以技能发展伙伴身份推出的第三个技能途径，学会此前于2024年推出网络安全技能途径计划（Skills Pathway for Cybersecurity），并与隔年推出云计算技能途径计划（Skills Pathway for Cloud）。