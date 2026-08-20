沉迷电玩、社交媒体和色情网站等成瘾个案有所增加，国家福利理事会与社会服务机构合作，培训更多人员，以加强对成瘾患者的辅导和支援。

国家福利理事会星期四（8月20日）发文告说，社会服务机构前年共处理超过780起行为成瘾的新案例，高于2020年的520多起新案例。更多年轻人也有成瘾问题。

许多求助者因为感到羞愧、担心被排挤或自我否定等心理因素，拖延求助。福理会为此与10个社服机构合作推出ASPIRE戒瘾支援计划，扩大社区的援助服务，鼓励有成瘾问题的人尽早求助。

其中一个参与机构关爱之家（WE CARE）将为其他九个社服机构提供辅导成瘾个案的培训，让每家机构有至少四名辅导员掌握分诊和基本介入服务的技能。

关爱之家也将提供临床指导，接手或协助处理较复杂的案例。同时，社服机构会通过领域的实践社群，传授经验和知识。

援触社区服务（REACH Community Services）是其中一个参与计划的机构。助理高级社工林晖翔答复《联合早报》时说，机构帮助的青少年可能同时面对不同问题，当中包括行为成瘾。10岁至13岁青少年较多是沉迷电玩；染上电子烟瘾的以16岁至18岁居多。

他指出，ASPIRE计划加强社服机构与专业治疗机构关爱之家的协作，通过共享资源和培训，确保求助者获得更统一的评估和援助。

林晖翔说：“如果不及时帮助青少年应对成瘾问题，这可影响他们日后的发展，导致情绪管理欠佳、个性容易冲动等。及早干预可帮助他们更有效地戒瘾，积极生活。”

另一个参与机构触爱社区服务也发现，处理的成瘾个案每年增加约一成。触爱辅导与心理服务部主管陈燕妮说，尽管21岁以下的青年个案占约九成，但近年来也有更多年长者沉迷于使用数码配备。机构现有的团队会继续帮助各年龄层的求助者，但通过关爱之家的培训和资源，团队可以加强能力，为他们提供更针对性的介入援助。

过来人：戒瘾要尽早 踏出第一步是关键

目前在一家社服机构工作的彼得（30来岁，化名）曾染上毒瘾，15岁就吸食大麻，还被关进戒毒所。不仅如此，这名足球爱好者把兴趣用在不当的管道，染上赌球的恶习。

他坦言，父亲滥赌，还常酗酒，自己当时为了宣泄情绪以毒品“麻醉”自己，还靠赌博“赚钱”买毒品。朋友开始远离他，工作也丢了，他跌入人生低谷后才逐渐觉醒。他到心理卫生学院的国立成瘾治疗服务寻求协助，后来也接受关爱之家的辅导等服务，在家人的支持下成功戒瘾。

彼得希望以自身经历，鼓励成瘾患者尽早求助。“不要等问题恶化时才行动，也不要担心费用，会有相关的经济援助。许多人都愿意伸出援手，只要你肯踏出第一步。”

福理会执行理事长林颂雅说，成瘾患者往往没察觉问题，直到行为影响到人际关系、学业、工作或身心健康。理事会希望通过ASPIRE计划提升社服机构的能力，协助有需要的人更早获得支持。

过去一年，福理会也为350多名政策制定者、社会服务工作者和前线工作者等举办课程，同时开发线上学习单元。

关爱之家瘾症康复与教育中心执行理事谭润娴说，关爱之家希望凭借20年的戒瘾援助工作经验，通过培训、咨询和临床指导来支持其他社服机构。

参与计划的其他机构包括关怀机构辅导中心、爱合社区服务和PPIS家庭服务中心等。