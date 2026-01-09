12个民间组织、社服与学术机构在政府资助下推出17个项目，除了为街友试行就业与生活技能培训、心理辅导等计划，也改善夜间社区安宿处等设施，协助街友增强信心，逐步迈向稳定住所及重新融入社会的目标。

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞星期三（8月19日）在露宿者伙伴援助网（PEERS Network）答谢晚宴上，宣布这项消息。

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞（左一）星期三（8月19日）以主宾身份出席露宿者伙伴援助网（PEERS Network）答谢晚宴，同与会者合影。（梁麒麟摄）

社会及家庭发展部今年1月宣布拨款45万元成立“露宿者安居合作基金”，邀请社区伙伴与当局合作试行援助方案，从根本上解决街头露宿的问题。

第一批获资助的17个民间自发项目中，11个是试点计划。这些新计划针对露宿者不同需求提供支援，包括借辅导与培训协助街友建立韧性与技能、为单身街友配对合适室友，以联合申请租赁组屋，以及协助已迁入稳定住处的街友融入邻里社区。其余六个项目则协助经营社区安宿处（S3P）的社区组织改善设施。

慈善机构希望工程联盟（简称HIA）推出的就业援助计划，是其中一个试点项目。HIA与新加坡圣经公会旗下的SowCare慈善组织合作，在亚美尼亚街经营一个社区安宿处，为露宿者提供夜间寄宿场所。

HIA副主任黄植春受访时说，机构接触到的街友当中，约三分之一有全职工作，其余则无业或从事兼职或合约性质工作。“我们希望为想找工作的街友提供就业扶持，让他们提升信心，相信自己有能力维持生计，也可对社会发挥积极作用。”至于还未准备好恢复就业者，HIA会通过其他方式给予援助。

HIA正在联系雇主、求职机构等伙伴，安排微型工作或学徒计划等机会，目标是未来一年半支持约20名街友在清洁、物流搬运等行业开拓就业途径。她强调，这类短期工作只是起步，HIA会同伙伴合作，最终目标是协助街友争取全职工，迈向更稳定的住房安排。

根据《2025年街头露宿者统计报告》，本地去年有496名街友，比2022年统计的530人，略减6.4%。30岁及以下街友虽占少数，但比率从2022年的3%增至去年的6%。

社服机构青年引导（简称YGOS）将推出面向18岁至25岁年轻街友的试点计划。YGOS执行董事陈启山说，年轻街友往往是因遭家暴或与家人关系破裂而不愿回家，选择露宿或寄宿朋友家。

新计划有三步骤

他解释，新计划有三个步骤。首先是安排年轻人住进社区安宿处，让他们有安全栖身之所，社工会了解他们的需求并与他们建立信任。

“一旦他们做好准备改变现状，我们会安排他们住进过渡庇护所，引导他们做较长远规划，包括继续上学或接受培训，理想情况是协助他们与家人复合。至于与家人复合机会渺茫的年轻人，第三步骤就是同业者合作，提供他们负担得起的独立生活选项，包括背包旅舍或共居单位。”

2019年7月由社会及家庭发展部正式启动的露宿者伙伴援助网，除了与街友建立联系，也协调各方资源给予他们援助。援助网伙伴已从24个增至如今的超过80个。

援助网接下来会引入更多伙伴，为街友提供更全面支援，包括为更多寄宿在庇护所的街友提供流动医疗服务。此外，社会服务中心会同社区组织更紧密合作，及早联系和援助露宿者，避免他们陷入更深困境。

李智陞致辞时感谢合作伙伴多年来付出的努力，协助露宿者重建稳定生活。“我们为露宿者提供连续且全面的支持，直到他们拥有稳定住房。大家付出的爱心和投入的精力让我有信心，接下来我们将能取更好的成效。”