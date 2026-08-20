政府与业界合作，为面向应届毕业生及职场中途转型的专业人士，提供近2000个科技类就业与培训机会。

资讯通信与媒体发展局扩大加快培训专才计划（TechSkills Accelerator），与超过20家机构合作推出企业主导培训计划（Company-Led Training Programme），包括新加入的埃森哲（Accenture）、微软（Microsoft）、资讯科技服务公司恩士迅（NCS） 和职总恒习（NTUC LearningHub）。

数码发展及新闻部长杨莉明星期四（8月20日）出席新加坡电脑学会在丽思卡尔顿美年酒店举办的“科技立方”论坛（Tech³ Forum），并在致辞时宣布上述消息。

参与者将从一开始就受聘担任涉及人工智能（AI）、网络安全、数据和软件等领域的职位。随后，他们将接受由导师指导的系统化培训及在职培训，通过应用人工智能技术开发应用程序、整合企业系统，并支持金融、医疗保健、物流及科技等行业的数字化转型。此外，参与者还将获得资深技术从业者的指导，并考取获业界认可的专业认证。

另一方面，资媒局携手新加坡法律学会和新加坡企业律师协会推出两个人工智能素养计划，致力在未来三年内提升法律专业人士的技能。

由新加坡法律学会（Singapore Academy of Law）推出的AIxLegal旨在为执业律师提供支持。课程帮助学员掌握在常见法律工作流程中切实且负责任地使用AI工具的技能，以更高效地完成面向客户的工作，例如法律研究、文书起草和案件分析。

由新加坡企业律师协会（Singapore Corporate Counsel Association，简称SCCA）推出的AIxLegal专为企业法务及相关法律专业人士设计，侧重于AI在合同管理、文档管理和法律研究等企业法律工作流程中的应用。

这两项课程均结合系统化培训与法律实务工作流程中的实践操作。学员还将受益于专属学习社群、由从业者主导的分享会以及同伴互助学习机会，从而在课堂之外进一步巩固所学知识。