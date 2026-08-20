每个人在不同人生阶段都有不同需求，年长者需要陪伴、求职者需要重建信心、孩童则需要辅导与鼓励。东南社区发展理事会推出“东南之友”志愿者网络，号召更多居民加入志愿者与善心大使的行列，为邻里提供陪伴、辅导和实际生活协助，构建一个充满温情的社区人际网络。

“东南之友”（Friends of South East）志愿者网络，星期四（8月20日）由东南区市长、文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希主持推介。这是社理会“行善之旅”（A Journey of Kindness）年度运动的一部分。

社理会指出，作为这项运动的核心项目，“东南之友”将汇集现有以及全新推出的社区计划，让志愿者根据自身的专业、兴趣和时间灵活参与。例如，退休教师可以担任导师，在职专业人士可以指导求职者，学生可以陪伴年长居民，而企业团队则可以协助改善弱势家庭的居住环境。

“东南之友”的招募工作将从即日启动，社理会的目标是在为期一年的“行善之旅”运动结束前，招募到1500名“东南之友”。

迪内希指出，善意并不一定要惊天动地，它可以从向隔壁邻居打招呼、帮人提日用品、探望身体抱恙的邻居、帮孩子辅导功课，或多花时间倾听别人的心声开始。

他说：“我们每个人都有能力付出。也许是拿出一个小时的时间，也许是分享我们一生积累的技能和经验，也许是提供物资，或者仅仅是给予一份友谊。‘东南之友’就是要搭建桥梁，让想提供帮助的人，更容易找到需要帮助的人。”

社理会指出，将在星期六（22日）至10月31日举行的Walk for Health @ South East活动上首度动员“东南之友”。这个活动预计吸引160多个机构和约5万名居民参与，居民每步行一公里，都将转化为惠及2000名弱势年长者的超市代金券。届时，“东南之友”将陪同行动不便的年长者去超市购物，并帮他们把物品提回家。