一名女子疑从荷兰通道组屋四楼坠落至地面层屋檐，惊动民防人员赶到现场救援。女子在昏迷下送院治疗，并在精神法令下被扣押。

事故星期三（8月19日）早上7时45分发生，地点是荷兰通道（Holland Drive）第43座组屋。

公众张敬斌（48岁，教师）把现场拍下的视频上载到Instagram 账号的限时动态，之后向《联合早报》提供这段视频。画面显示，警方在事发组屋周边拉起封锁线，四名民防人员在地面层突出的屋檐上，向躺在担架上的伤者进行救援，另有民防人员在二楼单位的厨房窗边待命。

接着，只见民防人员把担架往上举，穿过二楼单位厨房窗口抬进单位内，民防人员也相继从窗口爬入，料是再将担架从二楼单位大门抬离现场。

张敬斌受访时说，他听事发单位一名女邻居描述，事发单位住户经常会无故对着她大喊大叫。“从四楼单位开着的窗户推测，我猜住户可能是从窗户坠下。”

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实，一名51岁女子在昏迷的状态下送院治疗，并因抵触《精神健康（护理与治疗）法令》被扣押。

新加坡民防部队受询时透露，已将伤者送往国立大学医院接受观察。