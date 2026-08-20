从现在起到9月5日的夜间，市中心八处巴士站将首次亮起艺术灯饰，以配合今年新加坡仲夏夜空活动“神话与传说”的主题。

国家文物局子公司传承SG（HeritageSG）和公共交通业者SMRT旗下的广告商Stellar Ace，星期四（8月20日）发文告说，作为今年仲夏夜空活动的亮点之一，位于勿拉士峇沙和武吉士地区的八个巴士站，将安装沉浸式灯光艺术装置，呈现与民间传说与奇幻故事相关的主题。

这八处巴士站位于新加坡管理大学、圣若瑟堂、百胜楼等地标附近，将于星期四，也就是今年新加坡仲夏夜空活动开幕前一天起亮灯，直至9月5日活动结束。

亮灯期间，巴士站还将展示今年仲夏夜空的活动分布图，方便访客了解信息。

2026新加坡仲夏夜空的节目策划总监卡里姆（Qazim Karim）说，勿拉士峇沙与武吉士是一个集聚创意产业的街区，希望通过新加坡仲夏夜空，进一步拓展城市空间的潜力。

新加坡仲夏夜空今年迈入第17届。自2008年以来，活动呈献了由本地和国际艺术家创作的创新艺术作品、表演和灯光体验，以新颖视角展现人们熟悉的空间。