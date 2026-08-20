新加坡律师公会理事会决定，在受访者可要求隐去姓名及部分访谈内容等特定条件下，公开审计委员会针对公会治理问题的内部调查报告。

律师公会会长陈清汉高级律师在8月13日与会员举行的闭门对话会上，仅告知理事会将讨论是否全面公开调查报告，并未作出决定。《联合早报》获得理事会星期四（8月20日）发给会员的电邮显示，理事会已于星期二（18日）召开会议，并作出上述决定。

根据电邮，理事会将在下星期一（24日）前致函所有受访者，赋予他们两项权利：从义正律师事务所（TSMP Law Corporation）的调查报告及访谈笔录中隐去姓名；以及隐去访谈笔录的全部或部分内容，调查报告也将作相应删改。受访者须在9月7日前回复。若未回复，相关陈述将不会被披露，因为受访者并未放弃公会此前作出的保密承诺。

理事会也告知受访者，若报告对特定人士提出实质指控，基于公平原则，公会将给予有关人士回应机会，因为这些指控可能未曾在调查过程中向他们提出。尽管并非所有获邀参与调查的人都接受访谈，公会也可能把这项回应权延伸至这些人士。

有关人士可在9月21日前，或收到相关访谈笔录后14天内作出回应。公会随后可能需要时间确保最终发给会员的文件完整反映所有删改内容。电邮特别指出，TSMP的调查报告必须根据受访者的回应，仔细作出相应删改。

理事会强调，负责调查的审计委员会独立于理事会运作，理事会成员无人是审计委员会成员。审计委员会委任TSMP调查有关公会治理问题的指控，并在编写报告过程中委任高级律师开明德（Cavinder Bull）担任顾问，就调查提供意见。

理事会指出，正如8月13日闭门对话会及7月23日发给会员的首封电邮所解释，TSMP的访谈是在受访者所提供答复属保密性质、且仅用于调查目的的前提下进行。因此，理事会是在顾及这些保密承诺的情况下，决定有条件公开报告。

会员严永权高级律师是在8月7日发起联署请愿，要求理事会在闭门对话会前公开完整调查报告。电邮指出，理事会在8月13日对话会前两天收到请愿书，但基于上述保密原因，当时无法作出回应。

这起内部调查风波源于2025年9月13日。当时律政部和人力部接获匿名电邮，针对2022年至2025年间公会内部若干人员的行为和做法提出指控，包括职场行为失当、治理和监督机制薄弱、申诉及举报处理程序存在缺陷，以及部分行政和财务内部管控不足等。

律政部随后将电邮转交律师公会理事会，理事会指示审计委员会展开独立调查，并由审计委员会委任TSMP进行调查，前后约谈多名前任及现任员工。审计委员会于今年6月5日向理事会提呈报告，理事会则在7月1日将报告副本交给律政部。

理事会7月23日首次通过电邮向约6400名会员简要交代调查结果和后续措施，但没有公开完整报告。律政部长兼内政部第二部长唐振辉8月5日在国会书面答复中披露，独立调查发现律师公会在领导、职场文化及治理方面存在严重缺失，但没有发现蓄意财务不当行为或刻意掩盖事实的证据。

唐振辉8月14日进一步吁请律师公会理事会向会员披露充足信息，包括公开调查报告，让会员作出知情判断。

严永权随后发起联署请愿，公会则于8月13日举行历时四个多小时的闭门对话会，约180名律师出席并就调查结果与理事会交流。