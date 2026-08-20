“歌台一姐”刘玲玲今年七月首登场，台下设席位、台上泣唱《台东人》，追忆亡妹刘心玲。

新马佛善财坛佛昨晚在卡迪地铁站对面大草场举办歌台，由“歌台一姐”刘玲玲担任司仪，受邀歌手有陈凯萱、嘉欣、“民歌歌后”林丽影、黄凯琳、张静玮、何佩霖和程刚。

“广东天后”刘心玲去年2月9日因癌症病逝，离世一年多后，仍让姐姐“歌台一姐”刘玲玲挂念。新马佛善财坛佛坛主苏圻荣昨晚特地在歌台为刘心玲设座席，邀她“回来”看歌台。

刘玲玲昨晚演唱妹妹生前唱过的《台东人》，几度带着哭腔。演唱后，她也在台上流露对妹妹的思念。

她受访时说，非常想念妹妹，尤其近期正筹备《歌台姐妹金曲演唱会2026》，届时将通过演唱会追忆刘心玲，借音乐延续姐妹情谊。

除了思念妹妹，刘玲玲也十分牵挂两个外甥，也将他们视如己出。她透露，孩子们的生父已有其他伴侣，父子鲜少往来，外甥难免孤单，因此自己每周至少会抽出一天时间，陪两个孩子吃饭、聊天和谈心。

“我希望他们不会感到孤单，也常告诉他们，如果有什么想要的，一定要告诉我。”

刘玲玲提到，两名外甥也思念妈妈，常梦见心玲。他们一家人信奉佛教，听取师傅建议后，还特为刘心玲烧“大房子”做功德。

完整报道，请翻阅2026年8月20日的《新明日报》。