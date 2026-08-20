因不满父亲出租房间后没有与自己分账，一名男子竟暴怒用遥控器猛砸72岁老父的头部，更趁老父倒地后狠踩其胸膛，导致老父额骨及两根肋骨骨折，被判坐牢21个月。

这起事件发生在2023年1月20日午夜12时29分，地点是大巴窑8巷第213座组屋的一个单位。

被告张耀忠（35岁，译音）面对一项蓄意重伤和一项鲁莽行为危害他人生命安全的控状，他承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告父亲为了增加收入，与被告协议出租家中的一间卧室。案发前几个小时，被告与父亲及一名姐妹同在单位内。被告因不满父亲独吞租金而大发雷霆，开始在屋里乱扔物品发泄。

父亲见状上前劝阻，岂料被告顺手捡起一个遥控器，多次猛砸父亲的头部。父亲举双手抵挡，退后时不慎被地上的杂物绊倒。被告见父亲倒地，竟抬脚狠狠踩踏其胸膛。

被告暴打父亲后，又走到厨房继续砸东西发泄。父亲趁机逃出屋外拨电报警。

警方赶到现场后，发现被告父亲额头割伤，随即将其送往陈笃生医院救治。经诊断，被告父亲左侧两根肋骨及额骨骨折，头皮亦割伤。