嫌一名52岁阿叔打扰工作，火爆鱼贩竟从背后箍住对方并挥拳猛打其头部及面部，导致对方眼眶骨折，被判坐牢12周，并须赔偿872.65元。

马国籍被告莫晓勇（35岁，音译）承认一项蓄意伤人导致他人重伤罪。案发时，他是蔡厝港第533座的林邦购物中心湿巴刹的鱼贩。

案情显示，2025年1月17日下午1时许，被告正在档口前方包装鱼，患有精神分裂症的52岁受害者则在和被告的同事交谈。被告嫌受害者碍事，要求对方离开，但受害者仍逗留在摊位附近。被告不堪其扰，突然暴怒出手袭人。

被告至少连续六拳打向受害者的左眼，之后又揍了对方头部一拳，同时将受害者往后拖。受害者从头到尾没有还手，只是试图抱住被告，希望阻止对方继续攻击，但未能成功。直到其他摊贩上前制止，被告才停手。

庭上播放的闭路电视画面显示，当时被告拳打受害者时，还从背后箍住对方，导致受害者无力抵抗。

受害者的妻子稍晚到湿巴刹找丈夫，发现他的左脸有瘀伤。受害者当时几乎无法回忆起遭袭的经过，妻子随后报警。

受害者隔天求医，被诊断左眼眶骨折、眼眶周围血肿及结膜下出血，获发14天病假，后续还须两次复诊，医疗费共计372.65元。

称需养家糊口求轻判

被告于今年6月24日被捕。他星期四（8月20日）早上在庭上求情称，自己需要养家糊口，恳请法官轻判，并询问出狱后是否还能继续留在本地工作。

法官指出，这是一起针对陌生人的严重袭击，受害者显然不是被告的对手，并强调即使被告对受害者的行为感到反感，所作出的反应也明显过激。