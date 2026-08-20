狮城车主被指在新山关卡附近路段，与三人持械打斗，其间还挑衅马国警员，他过后被捕，星期四（8月20日）被带上当地法庭待控。

这起事件发生于上星期天（16日）凌晨12时30分许，地点位于新山苏丹依斯干达大厦（BSI，新山关卡）附近的路段。

目击事件的郑先生（40岁，行政人员）告诉《新明日报》，他当时正计划从新山返新，突然看见前方有一名黑衣男子正与两名马国警员站在马路上相互推搡。

他说，其中一条车道上停着一辆狮城注册的汽车，相信属于这名黑衣男子。“他们僵持了近20分钟，但并不清楚具体发生什么事。”

视频显示，男子不断推搡一名马国警员，另一名警员则极力站在两人中间，试图劝阻男子，但他却视若无睹，持续朝对方大喊和比手画脚。

画面可见，男子不停来回踱步，与警员手脚相向，数次在警员面前比手指。另一名警员上前劝架，还一度从后方环抱男子，试图让他冷静下来，但于事无补。男子明显情绪仍然激动，继续朝警员大喊，并作势要打人。

另一段画面则可见，其间三人从左边的马路走往大厦，但过程中二度起争执，甚至阻挡车流，而一旁也可见停有一辆新加坡注册的宝马汽车。

新山南区警区主任阿兹鲁前天发文告指出，警方发现一段在网络流传的视频，显示一名男子阻碍两名交警执勤，随后证实与早前接获的一起殴斗案有关。

初步调查显示，三名马国男子与一名外籍男子因起争执而涉及持械打斗，当时在关卡执勤的两名交警见状后上前劝阻，但涉案的外籍男子却公然挑衅警员。

文告指，警方已逮捕四名年龄介于25岁至46岁的嫌犯，其中两人拥有多达16项刑事及毒品犯罪的前科，同时起获一把刀和一个安全帽。

完整报道，请翻阅2026年8月20日的《新明日报》。