新加坡航空公司旗下廉航酷航从10月26日（星期一）起，开通本地直飞中国贵州省省会贵阳的航线，每周三趟，单程票价含税从158元起。

酷航星期四（8月20日）发文告指出，新航线由空中客车A320neo客机执飞，公众已可通过酷航网站和手机应用等渠道预订机票。

贵阳位于贵州中部，以少数民族文化、山林景观和宜人气候著称。当地景点包括保存较完整的青岩古镇，以及亚洲规模较大的瀑布之一黄果树瀑布。

贵阳航线开通后，酷航每周飞往中国大陆16个城市的航班将增至81趟。酷航的整体航点也将增至86个，遍及亚太、中东和欧洲18个国家和地区。

酷航总裁汤康庄在文告中说，新增贵阳航线将加强酷航在中国的布局，并把新加坡及酷航其他航点与这座中国西南城市连接起来。

除了新增贵阳航线，酷航也将在亚太地区增加多个航点的班次，以应付年底假期旅游需求。这些调整将从今年10月25日实施至明年3月27日。

例如，东南亚航线方面，往返泰国合艾的航班将从每周12趟增至14趟，普吉岛从17趟增至21趟；往返菲律宾克拉克的航班则从12月起，由每周七趟增至10趟。

往返马来西亚沙巴首府亚庇的航班，将从明年1月起由每周10趟增至13趟。往返越南富国岛的航班则将增至每日一趟，并逐步由巴西航空工业公司E190-E2型客机，换成载客量较大的空中客车A320系列客机。

其他地区方面，往返日本冲绳的航班将从每周四趟增至五趟；往返印度蒂鲁吉拉帕利（Tiruchirappalli）的航班则从12月起，由每周12趟增至14趟。

酷航指出，所有航班班次仍须获得相关政府及监管机构批准，也可能有所调整。乘客可上酷航网站查询最新航班详情。