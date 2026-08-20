目前约三分之二的本地小学并不推行家长义工计划，至少有四所小学在过去两年取消这项计划。受访学者分析，学校取消计划可能与行政负担及公平问题有关。

根据《海峡时报》报道，花菲卫理小学和弥陀学校在今年停止接受家长义工；宏文学校和乐赛学校则在去年取消这项计划。

教育部回复《联合早报》询问时说，目前约三分之一的小学推行家长义工计划，过去几年这些学校的数量一直相当稳定。

教育部指出，学校可根据自身需求，自行决定是否推行家长义工计划。家长义工可定期或一次性为学校提供支援。这是学校与社区加强合作的一部分，也包括家长支援小组。

新加坡国立教育学院副教授陈英泰博士认为，教育部应更全面地检讨小一报名制度，不能只针对家长义工计划。

他指出，现行制度中许多优先录取条件都与家长背景有关，例如家长是否参与家长义工服务、居住地点、教会或宗乡会馆联系、校友身份，以及家长是否在学校工作等，却几乎没有涉及孩子本身。

他认为，这与新加坡强调的“唯才是用”（meritocracy）理念存在一定矛盾，因为一些家庭可以通过自身背景或资源，为孩子争取入学优势。

陈英泰指出，家长义工服务本身也不是一个所有家长都能平等参与的制度。学校可以自行决定是否推行计划、招收多少名义工、义工须服务多少小时，以及负责什么工作。

因此，不是每名家长都有足够时间参与，也不是每名家长都具备学校所需的技能。

此外，当申请义工的人数超过学校所需名额时，学校还须进行筛选甚至面试，也可能面对家长质疑学校是否存在偏袒的问题。

“家长义工计划并不是简单地让家长到学校提供服务。学校须安排义工的工作、监督他们的出席率和参与程度，并关注他们与学生及教职员互动的方式。如果申请人数过多，学校还须决定录取哪些家长，因此会增加行政负担。”

学者：即使完成规定志愿服务 也无法保证孩子获小一学额

他也提到，家长即使完成规定的志愿服务，也无法保证孩子一定获得小一学额。

目前，家长义工计划是小一报名2B阶段的其中一个途径。根据计划，家长须至少完成40小时的志愿服务，例如协助学校举办活动，或帮忙管理交通、图书馆管理员等。完成规定的志愿服务时数后，家长可在小一招生过程中的2B阶段获得优先报名资格。

此外，2B阶段也开放给与学校有联系的教会、宗教组织和会馆会员的孩子，以及活跃基层领袖的孩子报名。

小一报名分五个阶段，第一阶段开放给有兄姐在小学就读的孩子报名；2A阶段开放给家长或兄姐是校友、家长是学校委员会成员或职员，以及在校内教育部幼儿园的学生报名；2B阶段则开放给家长义工、与学校有联系的教会、宗教组织和会馆会员，以及活跃基层领袖的孩子；2C阶段开放给多数与学校没直接关系的家长报名。如果还未被录取，家长要在2C附加阶段报名。任何阶段的申请若超额，住靠近学校的申请者会占优势。

教育部长李智陞今年1月接受媒体联合访问时指出，教育部将检讨小一报名制度，确保小学向家庭背景各异的孩子开放，作为促进社会融合的一部分。