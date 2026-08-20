念书、工作、结婚、买房、生孩子，养大了孩子，差不多也该退休了。

这条人生轨迹，新加坡人再熟悉不过。作为其中一个环节的“买房”，更常被视为一个人独立成家、安身立命的重要标志。

不过，最近的两个趋势不禁让人发问：年轻人想要自己的生活空间，是否一定意味着他们想要背上房贷、买下一套属于自己的房子？

要独立未必一定要买房

首先，房地产网站EdgeProp最近访问了一些选择不走传统购屋路线的年轻人。他们当中，有些人虽然有能力买房，却选择租房子住：有人和朋友合租洋房，也有人宁愿在新加坡租住，却在海外拥有房产。

这些人显然不能代表所有年轻人，其实，他们目前仍是少数。不过，有意思的是，他们有能力买房，却不急着买。

对年轻人来说，跟合得来的朋友合租一间住宅，也是不错的住房选择。（吴先邦摄）

过去，如果一个年轻人拥有稳定的工作和一定的经济能力，却迟迟不买房，人们一般会把原因归结为“还没准备好成家”，但现在却可能出现另一种解释：

他不是不想独立，而是将独立生活与拥有房产看作两回事。

毕竟，搬出父母家后，不一定非买房不可。先租个地方，一样能享有自己的空间和生活节奏。买不买房，不必急着做决定，可以等几年再说，也可以一直租下去。

政府7月底推出的青年共享居住计划反应热烈，似乎印证了这点。

政府与私人业者合作，在三个地点提供超过100个优惠共居单位，让21岁至35岁的新加坡青年以较低租金体验独立生活。共居单位有私人空间，也有共享的厨房、客厅等公共设施。

据报道，计划推出不过三周，便吸引超过600名年轻新加坡人申请。

试点计划下的共居单位，包括公共厨房和休闲空间等设施。（梁麒麟摄）

人生选择与家庭需求愈发多元

当然，我们不能因此断定新加坡青年已经掀起“租房潮”，毕竟买房仍有好处：拥有一套房子可以让一个家庭有个稳定的住所，也可以成为家庭资产的一部分。

不过，现代人的人生比过去更多元，什么时候结婚、生不生孩子、跟谁一起住、会不会在职业生涯的某个阶段移居其他城市等等，都更难预料。于是，“先买房，再开始下一阶段人生”的顺序，也未必适用于每一个人。

此外，外交部兼国家发展部政务部长陈圣辉8月4日在国会上指出，新加坡整体生育率虽然下降，住房需求却持续上升。其中的原因是，数十年前出生率较高的一代人，如今正陆续进入购屋阶段，家庭规模也在缩小。年轻夫妇组织自己的小家庭，更多单身人士希望拥有自己的房子，年长者则可能独居或只与老伴同住。

综合这些趋势来看，新加坡未来的住房议题，正从“需要建多少房子”，逐步转向“不同的人，需要怎样的房子”。

年轻人选择租房或共居，并不意味着“居者有其屋”的时代已经落幕，而是提醒我们：我们曾将“拥有房子”视作独立的证明，但这“标准”日后未必仍然适用。

这一趋势会不会持续扩大，目前仍言之过早。但如果越来越多年轻人只想“搬出去住”，而未必执着于买房，那住房政策可能就得往“居者有其选”的方向拓展，为处于不同人生阶段的新加坡人提供多元的住房选项。