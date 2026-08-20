诈骗分子加大力度利用苹果iMessage行骗，冒充快递公司和政府机构发送钓鱼短信，受骗者损失金额在近两周内就激增100万元。网络指挥处也加强打击力度，自今年6月以来，已阻断超过3万个诈骗账户。

新加坡警察部队星期四（8月20日）再次发文告提醒公众，单在本月份，涉及冒充快递公司的诈骗短信骗局的损失金额大幅激增。警方估计，这类骗局已造成约220万元的损失，与本月5日文告中公布的120万元相比，增加约100万元。

警方指出，受害者大多通过iMessage收到诈骗短信，发送方一般为海外号码，包括摩洛哥（国家代码＋212）、菲律宾（＋63）、英国（＋44），并假冒能者物流（Ninja Van）、极兔速递（J&T Express）及SPX Express等快递公司。警方留意到，骗子也冒充来自政府机构和金融机构发送短信。

短信内容会诱导收信人点击这些假冒的网络链接。骗子会指示收信人回复“Y”或“1”，以绕过iMessage的链接屏蔽机制，从而让收信人能够点击其后发送的钓鱼链接。

警方留意到，骗子也冒充来自政府机构和金融机构的短信。（新加坡警察部队提供）

一旦点击链接，收信人会被引导至假冒快递公司、政府机构或金融机构官网的页面，并被要求输入银行卡资料进行小额付款或支付罚款。骗子随即盗取资料，用于未经授权的交易。

部分受害者也会被骗提供一次性密码（OTP），之后才发现自己的信用卡等信息被骗子添加到电子钱包中。也有受害者报称，自己的银行户头遭人从陌生设备未经授权登入。

通常情况下，受害者在发现银行卡或户头出现未经授权的交易后，才意识到上当受骗。

警方强调，政府机构和快递公司不会通过iMessage与客户联系。不同于手机短信（SMS）受到网络层面的防诈骗过滤机制及新加坡短信发送者身份登记系统（SMS Sender ID Registry）的保护，iMessage不受这些防诈骗措施保障。

警方也呼吁公众更新iMessage设定，确保开启过滤“未知发件人”（Unknown Senders）和“过滤垃圾信息”（Filter Spam）功能，并通过应用内的举报功能，举报可疑短信，以防范这类骗局。

公众可通过“ACT”步骤来自我保护。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。