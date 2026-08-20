新加坡总理黄循财会见来新访问的四名印度部长，就新印两国如何深化全面战略伙伴关系展开讨论，尤其在先进制造、数码化、可持续发展和互联互通等领域。

第四届印度—新加坡部长级圆桌会议（India-Singapore Ministerial Roundtable）星期四（8月20日）在我国召开。黄总理在会前同印度财政与企业事务部长西塔拉曼、外交部长苏杰生、商业与工业部长戈雅，以及商业与工业及电子与信息技术国务部长普拉萨达会面。

印新部长级圆桌会议是新加坡与印度之间重要的部长级平台，旨在推动两国于新兴领域的合作。

黄总理在脸书贴文说，双方讨论了新印两国如何进一步发挥历届圆桌会议取得的进展，推动两国全面战略伙伴关系，尤其是在先进制造、数码化、可持续发展和互联互通等领域。

黄总理也与四名印度部长就重大的区域和全球局势交换意见。

黄总理说：“新加坡与印度的伙伴关系源远流长且日益紧密。我祝愿各位部长此次访问行程充实，并在印新圆桌会议上展开富有成效的讨论。”

黄总理去年9月对印度首都新德里进行正式访问，期间与印度总理莫迪宣布了指导两国关系继续前进的路线图，明确在八个领域深化合作。这包括经济、技能发展、数码化、可持续发展、互联互通、医疗与医药、民间与文化交流，以及防务与安全合作。