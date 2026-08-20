兀兰两座组屋的电梯在维修时，相继发生男生撬门闯入电梯井的事件。其中一起案件中，一名男生甚至随着电梯升降，所幸没有酿成意外。新加坡警察部队证实，针对两起事件分别接到报案，并正在跟进。

社交媒体TikTok用户“QashiSNB SG”分别在上星期天（8月16日）和星期一（17日）上载两段视频。在星期天上载的第一段视频中，一群男生涉闯入兀兰42通道第603座组屋的电梯井玩闹。

根据视频，一名穿着深蓝色上衣的男生站在圆凳上，试图用手中的钥匙打开电梯门，成功后与另一名穿着蓝色上衣的伙伴用力将两扇门推开，分别进入电梯井内。

两人一前一后站在停运的电梯上，另有一人在门外拍摄整个过程。穿着深蓝色上衣的男生随后跑了出来，声称自己害怕，并喊道：“妈咪，我需要我的妈咪”。视频最后，穿着蓝色上衣的男生和拍摄视频的男生向镜头竖起大拇指。

网络媒体“慈母舰”（Mothership）星期四（20日）引述一名读者称，视频中的男生相信年仅11岁，目前就读小学五年级。他怀疑，负责电梯维修的承包商将钥匙留在楼层附近，结果让这群男生找到。

他指出，视频在一个聊天群组内传开，自己的孩子是群组成员之一，并说明已就视频向新加坡警察部队报案。

对此，警方受询时证实接到报案并正在跟进。

男生站在维修中电梯上方 随电梯升降

17日上载的视频显示，一名男生站在维修中的电梯上方，随着电梯升降。（TikTokQashiSNBSG视频截图）

至于第二段视频，视频中可见一名男生站在正在维修的电梯上，随着电梯升降。电梯停止上升时，可听见有工作人员说“等一下，我在检查。”

电梯随后下降到一个楼层停住，男生的两名伙伴便撬开电梯门，让他顺利出来。不过，惊险的画面，让人不禁捏把冷汗。

据了解，这起事件发生在兀兰的另一座组屋。

警方答复本报询问时证实接到报案，调查正在进行。

不少网民在两段视频下方留言，斥责男生行为鲁莽和幼稚，如果电梯突然启动，后果将不堪设想。

负责该区事务的三巴旺市镇理事会发言人答复《联合早报》询问时说，知晓发生兀兰42通道第603座组屋的事件，并已报警处理。

发言人强调，市镇会严厉看待所有居民的安全，并将继续配合警方调查。本报已就第二段视频向市镇会发出进一步询问。