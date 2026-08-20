大士能源发电公司（Tuas Power Generation）获颁合约，负责兴建、拥有并运营一座容量为670兆瓦的新联合循环燃气轮机（combined cycle gas turbine，简称CCGT）发电厂。该设施预计于2031年12月投入运作，进一步巩固新加坡的电力供应韧性。

能源市场管理局（EMA）星期四（8月20日）发文告，宣布这项消息。

因应未来10年峰值用电需求增长

能源市场管理局今年4月通过集中招标机制向业者征求发展方案计划书，大士能源在竞标中脱颖而出。当局预测，在经济持续增长、交通电动化加速，以及半导体制造与数据中心等高耗电产业扩张的背景下，新加坡峰值电力需求未来10年将以每年2.4%至4.8%的速度增长，到2031年预计达到9.6吉瓦至11.4吉瓦。

大士能源的新设施具备氢气兼容（Hydrogen-compatible）能力，投运后每年发出的电力，足以满足约120万个四房式组屋单位的全年用电需求。

能源市场管理局局长潘国强强调，提前规划基础设施至关重要。他补充说：“我们正在为更清洁的能源未来探索多元路径，以天然气为燃料的联合循环燃气轮机，能在这个时期提供稳定可靠的基本负荷电力。”

本地第五座氢气兼容发电厂

新增发电容量是新加坡推动电力基础设施现代化的核心举措之一。目前，新加坡电网共有20多座天然气联合循环燃气轮机在运行。

到2031年，大士能源的新设施将成为我国第五座已投运或正在筹建的氢气兼容发电厂。其余四座包括已投运的吉宝沙克拉热电联产（Keppel Sakra Cogen）发电厂，以及胜科工业（Sembcorp Industries）、杨忠礼西拉雅能源（YTL PowerSeraya）和光电力（PacificLight Power）正在发展的发电厂。